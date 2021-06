Neymar žiari v brazílskom drese na Copa América, na olympiádu do Tokia však nepôjde

Neymar útočí na Pelého

Prešiel zložitým obdobím

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strojca zlatej medaily na OH 2016 v Riu de Janeiro Neymar nefiguruje v olympijskom tíme Brazílie na nadchádzajúce hry v Tokiu. Tréner André Jardine do nominácie zaradil 38-ročného obrancu Daniho Alvesa aj 31-ročného brankára Santosa, ale nie 29-ročného útočníka Neymara.Ako je známe podľa pravidiel môže každý tím na olympijskom futbalovom turnaji umiestniť na súpisku len troch hráčov starších ako 21 rokov. Tým tretím v brazílskom tíme bude obranca Diego Carlos z FC Sevilla, ktorý má 28 rokov.Napriek tomu, že Neymar nepôjde do Tokia, momentálne žiari v brazílskom drese na Copa América. Najdrahší útočník sveta vo štvrtok potiahol Brazíliu k triumfu nad Peru (4:0) gólom a asistenciou. Hrotový hráč Paríž Saint-Germain skóroval v 68. min a potom sa ešte podieľal na góloch Evertona Ribeira a Richarlisona v samom závere zápasu. Podľa štatistík FIFA Neymar strelil 68. gól v drese brazílskeho Selecaa a už len deväť zásahov mu chýba na vyrovnanie historického brazílskeho maxima v podaní najväčšej futbalovej legendy Pelého. Neymar počas kariéry aj v ostatnom roku čelil viacerým zraneniam, ale aj problémom, ktoré nesúviseli s futbalom. Dokonca ho obvinili zo sexuálneho obťažovania, ktoré napokon sudca zamietol. Po pripomenutí Pelého rekordu sa rozplakal."Vždy som mal hlavný futbalový sen obliecť si na seba žlto-zelený dres s nápisom Brazília. To sa mi aj splnilo a z toho mám obrovskú radosť. Nikdy som si ani len nepomyslel, že jedného dňa budem v počte gólov ohrozovať Pelého rekord. Tieto čísla sú však ničím v porovnaní s hrdosťou, ktorú prežívam na trávniku v brazílskom národnom tíme," vyhlásil Neymar, ktorý na 68 gólov potreboval 107 reprezentačných zápasov. "Súčasný štart na Copa América prežívam o to emotívnejšie, že som si v nedávno prešiel zložitými obdobím," dodal svetoznámy brazílsky útočník.Na Neymarov skvelý výkon proti Peru zareagoval prostredníctvom sociálnej sieti ďakovným statusom aj sám veľký Pelé. "Tak ako všetci futbaloví fanúšikovia v Brazílii, aj ja som rád, keď vidím Neymara s loptou na ihrisku. Dnes urobil ďalší krok na ceste k môjmu reprezentačnému rekordu. Veľmi mu fandím, aby sa mu to podarilo a mal z toho potom takú radosť, ako ja kedysi," napísal 80-ročný Pelé.