Finále ME vo futbale nemusí byť vo Wembley, UEFA stále čaká na výnimku od britskej vlády

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalové majstrovstvá Európy sú už v plnom prúde, no ešte nie je isté, že vyvrcholenie turnaja bude 11. júla hostiť anglický Londýn. Európska futbalová únia (UEFA) totiž stále rokuje s britskou vládou o udelení výnimky pre zahraničných fanúšikov, aby po príchode do krajiny nemuseli absolvovať karanténu.Londýnsky štadión Wembley má v termíne od 6. do 11. júla hostiť semifinálové súboje aj finálový zápas. Ak sa spomenutú výnimku nepodarí vyrokovať, UEFA je pripravená presunúť vyvrcholenie kontinentálneho šampionátu do Maďarska na štadión v Budapešti.UEFA už dosiahla zvýšenie povolenej maximálnej návštevy na londýnskych súbojoch v osemfinále, semifinále a finále z 22 na takmer 40-tisíc priaznivcov. "Máme radosť, že na vyraďovaciu časť bude prístupná väčšia časť kapacity arény," uvádza sa v stanovisku UEFA."Aktuálne prebiehajú rozhovory s miestnymi autoritami, aby fanúšikovia účastníkov londýnskych zápasov mohli do krajiny pricestovať bez nutnosti karantény. V takom prípade navrhujeme striktné testovanie všetkých osôb, fungovania v uzavretých skupinách a ich pobyt v krajine nie dlhší ako 24 hodín. Ich presuny by prebiehali iba v schválených prostriedkoch," informuje UEFA. Tá už o cestovateľskú výnimku požiadala aj pre vysielateľov či zástupcov sponzorov.Aktuálne je po príchode do Veľkej Británie nutné podstúpiť karanténu minimálne na päť dní, v závislosti od krajiny pôvodu aj dlhšiu. "Rozumieme, akým tlakom čelí vláda, veríme však, že dosiahneme dohodu a obe strany budú spokojné. Vždy máme aj záložný plán, no veríme, že záverečný týždeň sa uskutoční v Londýne," dodali predstavitelia UEFA.