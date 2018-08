Nezákonne deportovaný Afganec sa čoskoro vráti do Nemecka

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 3. augusta (TASR) - Už v krátkom čase by sa do Nemecka mal vrátiť nezákonne vyhostený Afganec Nasibulláh S. (20), ktorého 3. júla spoločne s ďalšími 68 krajanmi deportovali z Mníchova do Kábulu. Tento mladý muž bol predtým umiestnený v Neubrandenburgu v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko.Ako s odvolaním sa na vládne zdroje informoval v piatok v internetovom vydaní spravodajský týždenník Der Spiegel, nevyhnutné dokumenty sú pripravené, návratu nestojí nič v ceste.Afganec sa podľa rovnakého zdroja zdržiava už niekoľko dní na bezpečnom mieste v okolí Kábulu, ktoré zaistilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Práve odtiaľ by mal najskôr odletieť do pakistanského Islamabadu, kde mu nemecká ambasáda vystaví plané vízum pre cestu do spolkovej republiky. Samotnú cestu organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu na náklady nemeckého Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF).K mužovej deportácii nemalo prísť, pretože Nasibulláh S. napadol súdnou cestou odmietnutie svojej žiadosti o azyl a mal týždeň po vyhostení vypovedať na súde.Spolkový minister vnútra Horst Seehofer priznal v stredu pochybenie BAMF a dodal, že o ňom nevedeli ani úrady v Meklenbursku-Predpomoransku. O pochybení informovali aj justičné orgány.Nasibulláh S. dorazil do Nemecka podľa vlastných slov v novembri 2015 cez balkánsku migračnú trasu a požiadal tam v decembri toho istého roka o azyl. Hlavným dôvodom boli obavy z členov hnutia Taliban, ktoré ho podozrievalo z práce pre vládu a prepojenia s "nevercami". Navyše mu dávali za vinu smrť troch členov hnutia, ktorých zastrelili príslušníci afganskej armády. K úteku sa rozhodol po tom, čo islamisti zastrelili jeho otca odmietajúceho prezradiť im, kde sa zdržiava jeho syn.Žiadosť Nasibulláha S. o azyl BAMF zamietol vo februári 2017, avšak Afganec toto rozhodnutie napadol súdnou cestou.Už v decembri minulého roka došlo na základe nariadenia Správneho súdu v Sigmaringene v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko k vráteniu iného deportovaného utečenca z Afganistanu do Nemecka.