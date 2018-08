VODIČI POZOR: V Žiline sa budú opravovať dve cesty

Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 3. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov, že od piatku bude pokračovať v oprave asfaltového krytu na cestách I/61 a I/60 prechádzajúcich cez Žilinu po Kragujevskej ulici v smere do Bratislavy a z Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Doplnila, že v prvej etape bude od 21. hodiny v piatok do 15. hodiny v nedeľu 5. augusta úplne uzavretá zjazdná vetva križovatky ciest I/61 a I/60 v smere Rajec - Bratislava.uviedla Michalová.V druhej etape bude od 18. hodiny v pondelok 6. augusta do 5. hodiny v stredu 8. augusta čiastočná uzávera pravého jazdného pruhu Kragujevskej cesty I/61 v smere z Bratislavy do Žiliny.doplnila hovorkyňa NDS.V tretej etape bude od 18. hodiny v stredu 8. augusta do 5. hodiny v piatok 10. augusta čiastočne uzavretý ľavý jazdný pruh Kragujevskej cesty I/61 v smere z Bratislavy do Žiliny.dodala Michalová.