Nezákonne deportovaný Afganec sa vrátil do Berlína

Berlín 13. augusta (TASR) - Mladý Afganec, ktorého v júli nezákonne deportovali do Kábulu, sa v nedeľu opäť vrátil do Nemecka. Informovala o tom agentúra DPA.Nasibulláh S. (20) bol deportovaný z Mníchova do Afganistanu 3. júla spoločne s ďalšími 68 krajanmi. Vrátil sa späť na palube lietadla, ktoré pristálo v noci na nedeľu na berlínskom letisku Tegel, uviedla hovorkyňa nemeckej spolkovej polície.Po absolvovaní imigračnej kontroly si Afganca vyzdvihol kolega jeho právneho zástupcu. V pondelok by sa mal zaregistrovať v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, kde bol predtým umiestnený.Mužov návrat do Nemecka cez pakistanský Islamabad a turecký Istanbul zaistil a financoval nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF). Úrad priznal, že v prípade Nasibulláha došlo k ", ktoré zavinila nesprávna identifikácia deportovaného.Nasibulláh S. dorazil do Nemecka v novembri 2015 cez balkánsku migračnú trasu a požiadal tam v decembri toho istého roka o azyl. Ako hlavný dôvod uviedol obavy z členov hnutia Taliban, ktoré ho podozrievalo z práce pre vládu a prepojenia s "nevercami". K úteku sa rozhodol po tom, čo islamisti zastrelili jeho otca.Žiadosť Nasibulláha S. o azyl BAMF zamietol vo februári 2017, avšak Afganec toto rozhodnutie napadol súdnou cestou. Jeho júlová deportácia bola nezákonná, pretože príslušné konanie stále prebiehalo a Afganec mal týždeň po svojom vyhostení vypovedať na súde v nemeckom Greifswalde.Jeden z Afgancov, ktorých deportovali spoločne Nasibulláhom, sa po návrate do Kábulu obesil.