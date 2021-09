Nezamestnanosť klesla aj po ukončení podporných schém, slabšie regióny si polepšili

Miera nezamestnanosti by mala ďalej klesať

Najnižšia úroveň za posledných 10 mesiacov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezamestnanosť pokračovala v relatívne silnom poklese aj v auguste. Ako upozornil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák , kým v predchádzajúcich mesiacoch miera nezamestnanosti klesala najmä v ekonomicky silnejších regiónoch, v auguste zaznamenali jej výraznejší pokles ekonomicky slabšie regióny Slovenska.„Nateraz sa nepotvrdili ani naše obavy, že ukončenie podporných schém na trhu práce by mohlo viesť k vzniku druhej vlny prepúšťania a výraznejšiemu spomaleniu, resp. zastaveniu poklesu nezamestnanosti," uviedol analytik.Vzhľadom na legislatívne obmedzenia sa však podľa neho nedá úplne vylúčiť, že v nasledujúcich mesiacoch predsa len uvidíme jemné zhoršenie. Rastúca ekonomika by však podľa Koršňáka aj prípadný efekt druhej vlny prepúšťania mala pretlačiť a až na tradičné sezónne faktory, ako je napríklad septembrová registrácia absolventov stredných škôl, by miera nezamestnanosť mala ďalej klesať.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v auguste tohto roka 7,37 %. Ide o najnižšiu úroveň za posledných 10 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesla o 0,29 percentuálneho bodu a medziročne o 0,23 percentuálneho bodu. Ako ďalej informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce v minulom mesiaci po prvýkrát od mája minulého roka klesol pod hranicu 200-tisíc osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola najnižšia od mája uplynulého roka roka, keď v auguste tohto roka dosiahla 8,02 %. Úrady práce evidovali celkovo 217 147 ľudí bez práce, čo je o 7 239 osôb menej ako v júli 2021. Medziročne ich počet poklesol o 12 370 osôb.