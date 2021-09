Koalícia sa bude snažiť o väčšinu s hnutím Sme rodina, tvrdí politológ. Bez Kollára by v nej pokoj aj tak nebol

Podobné skúsenosti už máme

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia sa bude snažiť udržať si väčšinu v parlamente aj s hnutím Sme rodina Borisa Kollára . Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak Ako ďalej dodal, druhá vec je, „čo bude Kollárovi v konečnom dôsledku ponúknuté a čo prijme“.„To sa nedozvieme na základe oficiálnych vyhlásení z koaličných rokovaní, tak ako sa môžeme domnievať, na čom sa napríklad dohodol v minulom volebnom období Robert Fico s Andrejom Dankom, ktorý zo dňa na deň vypovedal koaličnú dohodu,“ uviedol Marušiak.Politológ Marušiak povedal, že keby Sme rodina odišla z koalície, „bol by to veľký problém“, pretože by stratila parlamentnú väčšinu a mala by len 75 hlasov poslancov.„Na druhej strane na Slovensku už máme skúsenosti z druhej vlády Mikuláša Dzurindu alebo z poslednej Ficovej vlády, že sa vždy objavia nejakí nezaradení poslanci, ktorí začnú dvíhať ruky tak, ako sa od nich očakáva. Ale bola by to veľmi nestabilná koalícia,“ mienil Marušiak.Pripustil, že nejaký čas by mohla vláda premiéra Hegera OĽaNO ) fungovať ako menšinová, ale „otázne je, ako dlho, akým spôsobom a za akú cenu“.Vládu by mohli podporiť dvaja nezaradení poslanci Tomáš Valášek , ktorý je dnes v Progresívnom Slovensku (PS) Miroslav Kollár , ktorý pôsobí v strane Spolu . Marušiak hovorí, že títo poslanci sa odmietli zaradiť do koaličnej väčšiny.„Keby sa teraz PS stalo mimoparlamentnou koaličnou stranou, stratilo by tvár a stalo by sa zbytočnou. Platí to aj v prípade, keby PS podporilo Smer,“ zhodnotil politológ s tým, že by sa tento postup odrazil aj na popularite PS.Politológ upozornil, že aj po odchode Sme rodina z koalície by v nej situácia nebola pokojná. „Stále je permanentné napätie na linke Matovič – Sulík. Je len otázkou, kedy medzi nimi znovu prepukne konflikt,“ dodal Marušiak.Vládni partneri po poslednej koaličnej rade pokračujú v pôvodnom zložení, zároveň však prezentovali svoje „červené čiary“ v súvislosti s korupčnými kauzami, ktoré spôsobili konflikty medzi bezpečnostnými zložkami štátu.Premiér Heger za červenú čiaru označil spravodlivosť a zdôraznil, že nikdy neurobí obchod v rámci koalície na úkor spravodlivosti.Pre šéfa Sme rodina je červenou čiarou zrušenie paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zasahovať do prípravného konania a je tiež proti rozdeleniu generálnej a špeciálnej prokuratúry.Za kľúčovú agendu považuje výstavbu štátnych nájomných bytov a exekučnú amnestiu.