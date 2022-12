Nezamestnanosť klesla v 55 okresoch Slovenska, pod tromi percentami je ich osem

Najvyšší nárast v okrese Revúca

Zamestnanosť je na predkrízovej úrovni

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota zostal aj v novembri okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku . Medzimesačne pritom stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 19,05 percenta.Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 16,78 percenta. Oproti októbru išlo o nárast o 0,54 percentuálneho bodu.Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Kežmarok. V tomto okrese miera evidovanej nezamestnanosti zostala na októbrovej úrovni 16,72 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 55 okresoch, vzrástla v 22 okresoch a v dvoch okresoch sa jej výška nezmenila. Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese Revúca, a to o spomínaných 0,54 percentuálneho bodu. Najviac sa nezamestnanosť oproti októbru tohto roka znížila v okrese Sabinov, a to o 0,26 percentuálneho bodu.Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Ilava. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,34 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázalo aj ďalších sedem okresov.V okrese Bratislava V miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,39 percenta, v okrese Trenčín 2,41 percenta, v okrese Nitra 2,49 percenta a v okrese Bratislava I 2,79 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v novembri medzimesačne znížila o 0,07 percentuálneho bodu na 5,83 percenta. Miera nezamestnanosti tak klesla už desiaty mesiac po sebe. „Zamestnanosť je najvyššia od decembra 2019. To znamená, že sme sa v počte zamestnaných dostali na predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že slovenský trh práce funguje dobre," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Počet nezamestnaných klesal takmer vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Banskobystrického. Najvýraznejšie, a to o 0,12 percentuálneho bodu, sa nezamestnanosť znížila v Trnavskom kraji, ktorý sa po Bratislavskom stal krajom s druhou najnižšou nezamestnanosťou.