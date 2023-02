Nezamestnanosť na Slovensku by podľa analytika nemala výrazne rásť, počas jari sa to však môže zmeniť

Voľné pracovné miesta

Počet žiadateľov stúpol

21.2.2023 (SITA.sk) - Predstihové ukazovatele zatiaľ nesignalizujú výraznejší nárast miery nezamestnanosti na Slovensku. V reakcii na januárové údaje o miere nezamestnanosti to uviedol analytik UniCredit Bank Trh práce podľa neho aspoň nateraz relatívne dobre odoláva energetickej kríze. Upozorňuje na to, že to sa môže zmeniť počas jari, kedy by sa jej negatívne dopady mohli ďalej prehlbovať a do evidencie úradov práce by sa postupne mohli začať dostávať prepustení na prelome rokov.„Januárové zastavenie rastu voľných pracovných miest v ekonomike pritom zvyšuje riziko, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov by nových nezamestnaných už nemusel takmer okamžite absorbovať robustný trh práce," dodal analytik.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v januári toto roka medzimesačne znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 5,82 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, však medzimesačne stúpol o 0,07 percentuálneho bodu na 4,44 percenta. V porovnaní s januárom minulého roka však tento ukazovateľ klesol o 0,66 percentuálneho bodu. V pondelok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.V prvom mesiaci tohto roka bolo na Slovensku 162,6 tisíca disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Oproti decembru minulého roka ide o nárast o 2,4 tisíca, medziročne je to však menej o 25,4 tisíca nezamestnaných.Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie oproti koncu minulého roka stúpol o 2,8 tisíca na 180,9 tisíca. V porovnaní s januárom vlaňajška však išlo o pokles o 23,9 tisíca nezamestnaných.