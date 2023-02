Pripomíname si vraždu dvoch mladých ľudí hľadajúcich pravdu, povedala Čaputová a kladie si otázku o slušnom Slovensku

Význam pre demokraciu

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.





21.2.2023 (SITA.sk) - Pripomíname si vraždu dvoch mladých ľudí, Jána Martiny , dvoch ľudí, ktorí hľadali pravdu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v utorok povedala pri pokladaní kytice kvetov k pamätníku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Martinka v histórii, Ján v súčasnosti. A práve pre Janovu prácu boli zavraždení,“ uviedla v príhovore prezidentka.Utorok má byť podľa hlavy štátu aj pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu. Zároveň je namieste klásť si otázku, či sme dosiahli to, po čom sme pred piatimi rokmi na námestiach volali.Či sme dosiahli slušné Slovensko a tie zmeny, o ktoré išlo. Pokiaľ ide o vyšetrovanie závažnej kriminality, korupcie a zneužívania moci, Čaputová uviedla, že je to na dobrej ceste, pretože množstvo káuz sa vyšetruje a niektoré sú už aj uzatvorené.„Je to tak vďaka statočnosti mnohých vyšetrovateľov prokurátorov a sudcov. Pokiaľ ide o slušné Slovensko, tak myslím si, že slušnosť je asi to posledné, čo nám pri charakteristike slovenskej politiky napadne. Klamstvo sa chce legitimizovať ako alternatívny názor a u politikov často slová predbiehajú myšlienky, ale napriek tomu nesmieme na slušnosť nikdy rezignovať. A hlavne nesmieme zabudnúť na to, o čo sme na námestiach pred piatimi rokmi volali, keď sa budeme opätovne rozhodovať, napríklad vo voľbách,“ dodala na záver Čaputová.