Nezamestnanosť na Slovensku podľa ministra Krajniaka prekonala dva podstatné míľniky

Pokles vo všetkých krajoch

Prax pre mladých

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,9 percenta. Medziročne išlo o pokles o 0,89 percentuálneho bodu.Ako v tlačovej správe uviedlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR , prvýkrát po 2,5 roku sa znížila pod hranicu šiestich percent. Prvýkrát od marca 2020 sa miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10-percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.Počet ľudí bez práce v minulom mesiaci klesal vo všetkých krajoch Slovenska. Najvýraznejšie medzimesačné a medziročné zníženie zaznamenal Bratislavský kraj. Najväčší medzimesačný pokles spomedzi okresov, konkrétne o 0,86 percentuálneho bodu, evidoval okres Senec, kde sa nezamestnanosť v októbri ustálila na 3,95 percenta.„Tento mesiac prekonala nezamestnanosť dva podstatné míľniky. Celkovo klesla pod šesť percent a vo všetkých krajoch je už pod desiatimi percentami. Práve vývoj v krajoch bol pre mňa obzvlášť príjemným prekvapením. Vo všetkých nezamestnanosť klesala medzimesačne aj medziročne," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ).Rezort práce začal v septembri realizovať dva nové projekty s cieľom udržať trend znižovania nezamestnanosti. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce.Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Ďalší národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podporuje zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer hodnotí pozitívne nárast počtu žiadostí klientov úradov práce o zapojenie sa do oboch nových projektov. „Za uplynulý mesiac sa počet žiadostí v oboch projektoch strojnásobil a so žiadateľmi sme sa dohodli na celkovej podpore vo výške takmer dva a pol milióna eur," uviedol.