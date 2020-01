Nezamestnanosť na Slovensku sa drží pod piatimi percentami, najnižšia je v okrese Trenčín

V okrese Nitra miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 1,97 %, v okrese Bratislava V 2 %, v okrese Hlohovec 2,06 % a v okrese Piešťany 2,07 %.

Najvyššia nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota

Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % minulý mesiac vykázalo 50 okresov na Slovensku. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Miera nezamestnanosti stagnovala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého roka v okrese Trenčín. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 1,93 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Nitra, Bratislava V, Hlohovec a Piešťany.Naopak, miera evidovanej nezamestnanosti bola v minulom mesiaci vyššia ako 10 % v dvanástich okresoch na Slovensku. Z týchto okresov sa šesť nachádza v Prešovskom kraji a po tri okresy patria do Košického a Banskobystrického kraja. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Na konci minulého mesiaca v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 15,14 %.Nasleduje okres Kežmarok, kde miera nezamestnanosti predstavovala 14,79 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Revúca. V ňom bola miera nezamestnanosti 12,58 %. Do pätice okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti patria aj okresy Rožňava s mierou nezamestnanosti 12,14 % a okres Vranov nad Topľou, v ktorom vykázali v novembri mieru nezamestnanosti na úrovni 12,13 %.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka stagnovala na úrovni 4,92 %. Zostala tak v rovnakej výške ako v novembri vlaňajška. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,12 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci decembra minulého roka 135 517 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s novembrom ide o nárast o 10 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka klesol o 2 681 osôb.