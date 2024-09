Nezamestnanosť na Slovensku stagnovala, nerovnováha na trhu práce bude však podľa analytikov pretrvávať

Zvýšené požiadavky na trh práce

Nezamestnanosť stagnovala

August nepriniesol zmeny

23.9.2024 (SITA.sk) - Nerovnováha na trhu práce sa nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Uviedol to makroekonomický analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v reakcii na augustové zistenia o nezamestnanosti od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Podľa jeho slov nerovnováhu na pracovnom trhu budú ďalej zvýrazňovať starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie."Rastúca ekonomika bude najskôr i po lete posielať zvýšené požiadavky aj na domáci trh práce, ktorý je dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania. Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, budú ale aj v nasledujúcich mesiacoch brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti, a to aj napriek pretrvávajúcemu dopytu po novej pracovnej sile," vyhlásil Ľubomír Koršňák.Podľa jeho slov nerovnováhy na trhu práce sa tak budú čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest, tlaku na zvyšovanie miezd, ako aj na dovoz pracovnej sily zo zahraničia.Nezamestnanosť v auguste už ďalej nerástla, po štatistickom zohľadnení štandardných sezónnych faktorov podľa Koršňáka viac menej stagnovala. Po júlovom poklese sa obnovil aj rast voľných pracovných miest."Čiastočne sa tak potvrdilo, že slabšie júlové čísla trhu práce išli najskôr najmä na vrub dovolenkového útlmu a trh práce inak ostáva naďalej relatívne robustný," doplnil analytik UniCredit Bank.Dopyt po nových zamestnancoch najviac prevládal v priemysle, zatiaľ čo administratívne služby sa zdajú byť momentálne v útlme. Ako uviedol Koršňák, prílev nových nezamestnaných v sektore sa posledné mesiace prevažne zvyšoval, miera voľných pracovných miest naopak klesala."August nepriniesol zmeny na trhu práce. Vývoj sa veľmi nelíšil od predchádzajúcich mesiacov. Na trhu práce sa podarilo umiestniť o niečo viac uchádzačov o zamestnanie ako minulý mesiac," pripustil stagnáciu trhu práce aj analytik makroekonómie za Národnú banku Slovenska Michal Doliak.Podľa neho pravdepodobnosť umiestnenia na trhu práce má rastúci trend a postupne sa približuje k úrovniam pred pandémiou. Na druhej strane odborník pripustil, že prílev do evidencie úradov práce zo zamestnania bol približne rovnaký ako pred mesiacom. Rovnako ako pri ostatných augustových ukazovateľoch za trh práce aj počet pracujúcich cudzincov nepatrne vzrástol.