Nezamestnanosť na Slovensku v septembri symbolicky klesla, najväčší pokles zaznamenali v dvoch krajoch

aktualizované 20. októbra, 10:37



Absolventi stredných škôl

Napriek tomu nezamestnanosť medzimesačne klesla.

uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer

Disponibilní uchádzači o zamestnanie

20.10.2023 (SITA.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v septembri tohto roka medzimesačne znížila opercentuálneho bodu naPodiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku ( PDU ), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne klesol taktiež opercentuálneho bodu, a to na. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V septembri tradične prichádza na úrady práce veľká časť čerstvých absolventov stredných škôl. Výnimkou nebol ani tento rok. Minulý mesiac ich do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo 4 261.„Pri aktuálnych podmienkach na trhu práce si absolventi môžu vyberať zo širokej ponuky miest. Zároveň máme dnes rekordne nízku nezamestnanosť, a to aj vďaka tomu, že klesol počet absolventov vysokých škôl bez práce a pri hľadaní zamestnania sa darilo aj ľuďom vo veku nad 50 rokov,“Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer poznamenal, že počet absolventov stredných škôl, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní na úradoch práce, dosiahol minulý mesiac najnižšiu septembrovú hodnotu za posledných 10 rokov.„Kým v septembri 2013 ich bolo bez dvoch 24-tisíc, tento rok je ich necelých osem. Počet absolventov stredných, ale aj vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie posledné roky klesá,“ povedal.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.V septembri dosiahol úroveň, medzimesačne klesol. V porovnaní so septembrom minulého roka sa znížil oAnalytici Inštitútu sociálnej politiky dodávajú, že PDU išiel nadol v piatich krajoch. Najväčší pokles zaznamenali v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, kde sa PDU znížilRast nezamestnanosti nastal v Banskobystrickom kraji,, v Žilinskom krajia v Prešovskom kraji tiež