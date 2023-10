Matovič okomentoval Huliaka ako použitý figový list a nikdy by vraj nenapáchal toľko škody ako Kaliňák u tajných

Scenár dohodnutý s Ficom

Huliak ako figový list

20.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko hrá podľa šéfa hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča špinavú hru s nominantom na ministra životného prostredia Rudolfom Huliakom. Ako uviedol na sociálnej sieti, šéf národniarov ide podľa scenára, ktorý mal dohodnutý s Robertom Ficom (Smer-SD ) - podhodil prezidentskému palácu Huliaka, prezidentka po návnade siahla, Danko bude bojovať, ale nakoniec ho vymení za niekoho, kto nebude toľko klať oči a biznis na ministerstve mu pobeží.Fico podľa jeho slov pod Huliakovou dymovou clonou prepašuje do vlády R oberta Kaliňáka . Huliak síce bude sklamaný, ale zostane Dankovi v parlamente verný, "lebo veď za neho bojoval".„Použil ho ako figový list, ktorým zakryl Ficovu najväčšiu škodnú v novej vláde. Áno, Huliak je úlet, ale škody, ktoré by napáchal, sú tisícinou toho, čo napácha Kaliňák, ktorý bude mať v rukách mimoriadne dobre vybavených vojenských tajných,“ napísal Matovič.Danko sa podľa neho aj „milo preriekol“, keď povedal, že Huliakova nominácia je nomináciou "v prvom kole", čím prezradil, že ju považuje len za nomináciu naoko. Dodal, že Danko je opäť za užitočného idiota, čo mu ale nevadí, pretože to nie je zadarmo.