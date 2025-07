Nezamestnanosť rastie a môže ďalej rásť. Slovenský trh práce naráža na regionálne aj kvalifikačné limity

Rozdiely medzi regiónmi sa prehlbujú

Trh ťažšie absorbuje nových nezamestnaných

20.7.2025 (SITA.sk) - Slovenský trh práce v júni pokračoval v trende mierneho ochladzovania. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,91 %, po sezónnom očistení na 5 %, čo je najvyššia úroveň od augusta minulého roka. „Rastúca, hoci spomaľujúca, ekonomika bude pravdepodobne i v nasledujúcich mesiacoch posielať nové požiadavky na zamestnancov. Už prvá polovica roka ale naznačovala návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce,“ hodnotí analytik UniCredit Bank Najvýraznejšie zhoršenie je viditeľné v ekonomicky slabších regiónoch na juhu stredného a východnom Slovensku, kde sezónne očistená miera nezamestnanosti vzrástla na 7,98 %. Naopak, na západe krajiny, najmä v okolí Bratislavy a Trnavy, počet voľných pracovných miest stále rastie a prevyšuje počet nezamestnaných. V priemere na Slovensku pripadá na jedno voľné pracovné miesto 1,3 nezamestnaného, v Prešovskom kraji však až 11.„Viaceré ohlásené hromadné prepúšťania v poslednom období tento dvojrýchlostný charakter pravdepodobne ešte viac zvýraznia. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný a trh práce by mohol byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať. Rizikom je najmä nesúlad medzi novou ponukou a existujúcim dopytom po pracovnej sile, či už regionálny, tak kvalifikačný,“ upozorňuje Koršňák. Očakáva, že miera nezamestnanosti by v najbližších mesiacoch mohla vzrásť o približne pol percentuálneho bodu, pričom časť tohto nárastu môže pretrvať až do budúceho roka.Oslabenie trhu práce je viditeľné najmä v nižšej schopnosti absorbovať nových nezamestnaných. Počet uchádzačov, ktorí si v júni našli novú prácu, klesol na najnižšiu úroveň od jesene 2023. Prílev nových zahraničných pracovníkov však pokračuje. V júni ich pribudlo 1 100, pričom najviac prichádza z Ázie a stredoázijských krajín. Indovia sú už treťou najpočetnejšou skupinou cudzincov na slovenskom trhu práce.Zamestnávatelia hlásia oslabenie dopytu najmä po administratívnych pracovníkoch a špecialistoch, naopak, rastie dopyt po pracovníkoch v poľnohospodárstve a pomocných profesiách. „Nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily tlačí na jej dovoz zo zahraničia,“ konštatuje Koršňák. Prílev Ukrajincov sa spomaľuje, no stále tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov.Analytik upozorňuje, že konsolidácia a očakávané spomalenie ekonomického rastu v tomto roku uľavia trhu práce len dočasne. „Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať,“ uzatvára Koršňák.