 Utorok 11.11.2025
 Zo zahraničia

11. novembra 2025

Nezamestnanosť v Británii stúpla viac, ako sa očakávalo


Tagy: Britská ekonomika Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii v treťom štvrťroku medzikvartálne vzrástla viac, ako sa očakávalo, a to na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021. Stúpla na 5 ...



Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii v treťom štvrťroku medzikvartálne vzrástla viac, ako sa očakávalo, a to na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021. Stúpla na 5 percent z hodnoty 4,7 percenta, na ktorej bola v druhom štvrťroku. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS.


Analytici prognózovali, že počas júla až septembra sa nezamestnanosť v Británii zvýši len na 4,9 percenta. „Počet ľudí v zamestnaní klesá, pričom revidované daňové údaje teraz ukazujú poklesy vo väčšine z ostatných 12 mesiacov," uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.

Podľa analytikov slabé údaje z trhu práce zvyšujú pravdepodobnosť, že Bank of England na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré má byť v decembri, zníži svoju hlavnú úrokovú sadzbu.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť v Británii stúpla viac, ako sa očakávalo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská ekonomika Nezamestnanosť
