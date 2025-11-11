|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
Šutaj Eštok prehral súdny spor s čurillovcami a je v exekúcii, Kubina hovorí o veľkom zadosťučinení
Policajti z tímu okolo Jána Čurillu uspeli v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Policajti z tímu okolo Jána Čurillu uspeli v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Ako informoval ich právny zástupca Peter Kubina, spor sa týkal statusu ministra na sociálnej sieti, v ktorom ich verejne prirovnal k právoplatne odsúdenému mafiánovi Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Z tohto dôvodu podali policajti žalobu na ochranu osobnosti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
„Očakávali sme, že minister vnútra sa súdneho konania zúčastní a bude mať záujem pred súdom preukázať pravdivosť a dôvodnosť svojich tvrdení. Keď nám ale svojou nečinnosťou ponúkol šancu dosiahnuť plný úspech v podstate ihneď, a bez boja, bolo by z našej strany nezodpovedné, ba priam trestuhodné túto príležitosť nevyužiť,“ skonštatoval Kubina.
Minister bol podľa neho vo veci natoľko pasívny, že po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. „Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol advokát.
Minister vnútra je podľa Kubinu na základe verdiktu súdu povinný verejne sa ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
„Keďže je v exekúcii, táto suma sa ešte navýšila o odmenu exekútora, pričom dobrovoľným zaplatením do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie si ju môže znížiť,“ vysvetlil Kubina. Doplnil, že spomenutú finančnú čiastku je minister povinný zaplatiť zo svojich vlastných peňazí a nie zo štátnych, pretože žaloba smerovala voči nemu ako fyzickej osobe a nie voči ministerstvu vnútra.
„Je to veľké zadosťučinenie, ktoré pomôže týmto čestným a nezákonne odstaveným policajtom prežiť obdobie mimo služby,“ dodal Kubina.
Podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga v tejto súvislosti Šutaja Eštoka vyzval, aby okamžite odstúpil z funkcie. „Zbaľte sa a odstúpte. Nemáte na to byť ministrom, neviete byť ministrom a Slovensko si takého človeka na čele rezortu vnútra nezaslúži. Spravodlivosť melie pomaly, ale neúprosne, a dnes vás dobehla,“ vyhlásil Šeliga. Doplnil, že rozhodnutie súdu by malo byť mementom pre všetkých politikov.
„Nech je tento verdikt dôkazom, že sa oplatí brániť pred klamstvami a útokmi mocných. Slovensko potrebuje politikov, ktorí chránia zákon, nie ho porušujú,“ uzavrel podpredseda Demokratov. Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga je Šutaj Eštok od začiatku hanbou ministerstva vnútra.
„Je to človek, ktorý sa k postu dostal trollovaním na sociálnych sieťach. Ako minister vnútra šikanoval vyšetrovateľov, obhajoval zákony pre mafiánov a na študentov poslal zbesnený dav, ktorý sa im vyhrážal. Pod Šutajom Eštokom sa kompletne rozpadla polícia a o bezpečnosti na Slovensku nemôžeme ani chyrovať. Namiesto toho sa ako minister sústredí výlučne na predražené kšefty - na nákupy predražených počítačov, kotercov, kávových košieľ či antistresových loptičiek. A k tomu vyšetrovateľov korupcie prirovnáva k mafiánom," uviedol Gröhling s tým, že jediné riešenie je ministrov okamžitý odchod. „Spúšťame preto petíciu za odstúpenie tohto človeka, ktorý na Slovensku zničil políciu a na vnútre nemá čo hľadať," dodal predseda liberálov.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok prehral súdny spor s čurillovcami a je v exekúcii, Kubina hovorí o veľkom zadosťučinení © SITA Všetky práva vyhradené.
Výzva od súdu
Z tohto dôvodu podali policajti žalobu na ochranu osobnosti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
„Očakávali sme, že minister vnútra sa súdneho konania zúčastní a bude mať záujem pred súdom preukázať pravdivosť a dôvodnosť svojich tvrdení. Keď nám ale svojou nečinnosťou ponúkol šancu dosiahnuť plný úspech v podstate ihneď, a bez boja, bolo by z našej strany nezodpovedné, ba priam trestuhodné túto príležitosť nevyužiť,“ skonštatoval Kubina.
Exekúcia
Minister bol podľa neho vo veci natoľko pasívny, že po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. „Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol advokát.
Minister vnútra je podľa Kubinu na základe verdiktu súdu povinný verejne sa ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
Zadosťučinenie
„Keďže je v exekúcii, táto suma sa ešte navýšila o odmenu exekútora, pričom dobrovoľným zaplatením do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie si ju môže znížiť,“ vysvetlil Kubina. Doplnil, že spomenutú finančnú čiastku je minister povinný zaplatiť zo svojich vlastných peňazí a nie zo štátnych, pretože žaloba smerovala voči nemu ako fyzickej osobe a nie voči ministerstvu vnútra.
„Je to veľké zadosťučinenie, ktoré pomôže týmto čestným a nezákonne odstaveným policajtom prežiť obdobie mimo služby,“ dodal Kubina.
Podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga v tejto súvislosti Šutaja Eštoka vyzval, aby okamžite odstúpil z funkcie. „Zbaľte sa a odstúpte. Nemáte na to byť ministrom, neviete byť ministrom a Slovensko si takého človeka na čele rezortu vnútra nezaslúži. Spravodlivosť melie pomaly, ale neúprosne, a dnes vás dobehla,“ vyhlásil Šeliga. Doplnil, že rozhodnutie súdu by malo byť mementom pre všetkých politikov.
Hanba ministerstva
„Nech je tento verdikt dôkazom, že sa oplatí brániť pred klamstvami a útokmi mocných. Slovensko potrebuje politikov, ktorí chránia zákon, nie ho porušujú,“ uzavrel podpredseda Demokratov. Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga je Šutaj Eštok od začiatku hanbou ministerstva vnútra.
„Je to človek, ktorý sa k postu dostal trollovaním na sociálnych sieťach. Ako minister vnútra šikanoval vyšetrovateľov, obhajoval zákony pre mafiánov a na študentov poslal zbesnený dav, ktorý sa im vyhrážal. Pod Šutajom Eštokom sa kompletne rozpadla polícia a o bezpečnosti na Slovensku nemôžeme ani chyrovať. Namiesto toho sa ako minister sústredí výlučne na predražené kšefty - na nákupy predražených počítačov, kotercov, kávových košieľ či antistresových loptičiek. A k tomu vyšetrovateľov korupcie prirovnáva k mafiánom," uviedol Gröhling s tým, že jediné riešenie je ministrov okamžitý odchod. „Spúšťame preto petíciu za odstúpenie tohto človeka, ktorý na Slovensku zničil políciu a na vnútre nemá čo hľadať," dodal predseda liberálov.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok prehral súdny spor s čurillovcami a je v exekúcii, Kubina hovorí o veľkom zadosťučinení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko predstavilo členov tieňovej vlády, ktorých nazvala tímom zmeny
Progresívne Slovensko predstavilo členov tieňovej vlády, ktorých nazvala tímom zmeny