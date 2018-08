Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na takmer 10-ročnom minime

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 31. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Udržala sa tak na najnižšej hodnote od konca roka 2008. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.Miera nezamestnanosti dosiahla v krajinách eurozóny 8,2 %, teda hodnotu zaznamenanú v mesiaci jún. To je najnižšia úroveň nezamestnanosti v eurozóne od novembra 2008. Výsledok je zároveň v súlade s očakávaniami. Na porovnanie, v júli minulého roka dosiahla nezamestnanosť v eurozóne 9,1 %.Počet nezamestnaných predstavoval v júli 13,381 milióna. Oproti júnu to znamená pokles o 73.000 a oproti júlu 2017 o 1,368 milióna.Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Počet nezamestnaných do 25 rokov dosiahol v júli 16,6 % oproti 18,7 % v júli minulého roka.Čo sa týka širšej Európskej únie, miera nezamestnanosti dosiahla v júli 6,8 % oproti 6,9-percentnej hodnote v júni. V júli minulého roka zaznamenala 7,6 %. Nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla 14,8 %, zatiaľ čo v júli 2017 predstavovala 16,8 %.Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu nezamestnanosť zaznamenali Česko (2,3 %), Nemecko (3,4 %) a Poľsko (3,5 %). Najvyššiu evidovali Grécko (19,5 %, údaje sú za máj), Španielsko (15,1 %) a Taliansko (10,4 %). Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 6,8 %.