Nezamestnanosť v Nemecku by v budúcom roku mala klesnúť pod 5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku by sa v budúcom roku mala dostať pod 5-percentnú úroveň. Uviedol to vo štvrtok v najnovšej prognóze nemecký Inštitút pre výskum ekonomiky DIW s tým, že v roku 2020 počíta s ďalším poklesom.Inštitút predpokladá, že miera nezamestnanosti by mala v roku 2019 dosiahnuť v priemere 4,9 %. Následne v roku 2020 očakáva jej ďalší pokles na 4,6 %.DIW zároveň uviedol, že rast nemeckej ekonomiky by v tomto roku mal dosiahnuť 1,8 %. V budúcom roku by sa podľa odhadov DIW malo tempo rastu zmierniť na 1,7 % a v roku 2020 očakáva inštitút zrýchlenie rastu na 1,8 %.Odhad DIW sa tak mierne líši od prognózy nemeckého ekonomického inštitútu Ifo. Ten v jesennej prognóze uviedol, že nemecká ekonomika dosiahne v tomto roku rast na úrovni 1,9 % a toto tempo rastu by mala udržať aj v nasledujúcom roku. V roku 2020 by sa rast nemeckého hospodárstva mal podľa Ifo spomaliť na 1,7 %. V letnej prognóze zverejnenej v júni Ifo očakával tohtoročný aj budúcoročný rast ekonomiky Nemecka na úrovni 1,8 %.