Sme rodina navrhuje príspevok rodinám na bývanie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Príspevok na bývanie pre rodiny aj upravenie vzťahov nájomcov a prenajímateľov, respektíve vlastníkov bytov, ktoré boli prenajímateľom vrátené v rámci rehabilitácií alebo reštitúcií. To sú dva z návrhov zákonov, ktoré predkladajú na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR poslanci hnutia Sme rodina.Štát podľa poslankyne za Sme rodina Petry Krištúfkovej v súčasnosti nerieši možnosti finančne dostupného bývania pre mladé rodiny.podotkla na štvrtkovej tlačovej konferencii.Hnutie navrhuje zavedenie príspevku na bývanie vo výške 100 eur mesačne, ktorý by bol poskytovaný rodičom počas čerpania rodičovského príspevku do troch rokov dieťaťa. V prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom by sa poskytoval do šiestich rokov dieťaťa. Krištúfková poukázala na to, že kým priemerné materské dosahuje 567 eur, rodičovský príspevok je vo výške 214,70 eura. Podľa doložky vplyvov má tento návrh negatívny efekt na rozpočet verejnej správy, od roku 2019 približne vo výške 35,2 milióna eur.Sme rodina chce upraviť aj vzťahy nájomcov a prenajímateľov (vlastníkov) bytov, ktoré boli týmto prenajímateľom vrátené v rámci rehabilitácií alebo reštitúcií. Návrh zákona sa týka kompenzácií nájomcov reštituovaných bytov.skonštatovala poslankyňa hnutia Adriana Pčolinská. Finančná kompenzácia by sa podľa nej počítala z rozlohy bytu, ktorý bol v používaní, a tiež z priemernej trhovej ceny bytu, pričom vyplácaných by im bolo 70 % hodnoty bytu.Toto opatrenie by len pre Bratislavský kraj podľa hnutia stálo štát 45 miliónov eur.priblížila Pčolinská.