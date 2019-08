Nezamestnanosť v Nemecku sa v auguste udržala na úrovni 5 %

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku upravená o sezónne vplyvy sa udržala v auguste na stabilnej úrovni, už štvrtý mesiac po sebe. V prípade neupravených údajov však nezamestnanosť mierne vzrástla. Ukázali to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje nemeckého spolkového úradu práce.Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v auguste 5 %. To je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Počet nezamestnaných vzrástol o 4000, celkovú mieru nezamestnanosti to však neovplyvnilo.V prípade neupravenej nezamestnanosti sa však situácia vyvíjala horšie. Počet nezamestnaných bez úpravy o sezónne vplyvy vzrástol v auguste medzimesačne o 44.000 na 2,319 milióna a miera nezamestnanosti sa posunula z júlovej hodnoty 5 % na 5,1 %.povedal ekonóm ING Carsten Brzeski.Najväčšia európska ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli medzištvrťročný pokles o 0,1 %. Navyše, nemecká centrálna banka minulý týždeň informovala, že ekonomikaaj v letných mesiacoch. Ak by sa tak stalo, dostala by sa do technickej recesie, ktorá je definovaná ako pokles ekonomiky v dvoch kvartáloch po sebe.