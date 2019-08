Začiatok školského roka vyjde rodičov na vyše 100 eur

Na snímke žiak Základnej školy Brezová v Piešťanoch. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Za školské potreby si v porovnaní s predchádzajúcim rokom rodičia žiakov priplatia, zhodujú sa finanční odborníci. Za školské pomôcky zaplatia viac ako 100 eur, pričom najvyššie výdavky majú najmä tí, ktorí nakupujú veci pre prvákov.povedala analytička Poštovej banky Jana Glasová. Z prieskumu banky z roku 2017 vyplynulo, že za zošity väčšina rodičov utratí do 20 eur, podobnú sumu na začiatku školského roka investujú aj do peračníka a rovnakú sumu použijú aj pri úhrade písacích potrieb.doplnila hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.Mnohí rodičia sa pripravujú na nástup svojho prváčika do školy dostatočne dopredu.povedal Matej Kovařík, odborník na financie z Partners Group SK. Podľa neho by sa rodičia školákov nemali ponáhľať s nakupovaním školských potrieb, ale vopred si pripraviť zoznam pomôcok, oblečenia a ďalších vecí súvisiacich s nástupom do školy.Najviac nakupovania, teda aj najvyššie výdavky, majú rodičia prváčikov. Priemerná cena základných školských potrieb pre prváka sa podľa Žáčkovej pohybuje v rozmedzí od 45 eur a viac v závislosti od vybraných značiek. K tomu treba pripočítať cenu tašky a peračníka, čiže sumu 65 eur a viac.Školáci sa vrátia po letných prázdninách do škôl opäť v pondelok 2. septembra.