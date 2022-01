Nezamestnanosť v OECD klesla už siedmy mesiac v rade, stále je však vyššia ako pred pandémiou

OECD

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Celková nezamestnanosť v krajinách združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj () v novembri už siedmy mesiac v rade klesla, a to na 5,5 percenta z októbrovej úrovne 5,7 percenta. Napriek tomu zostávala o 0,2 percentuálneho bodu vyššie nad predpandemickou úrovňou z februára 2020.o tom informovala v správe, ktorú zverejnila v utorok.Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri klesla tiež siedmy mesiac v rade, a to na 7,2 percenta z októbrových 7,3 percenta. Prinajmenšom o 0,3 percentuálneho bodu sa znížila v Rakúsku, Litve a Španielsku, ale v Lotyšsku sa o 0,3 percentuálneho bodu zvýšila.V USA sa novembrová nezamestnanosť znížila na 4,2 percenta z úrovne 4,6 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Avšak v Japonsku mierne stúpla na 2,8 percenta z októbrových 2,7 percenta. Najnovšie údaje z USA ukázali, že nezamestnanosť v tejto krajine klesla aj v decembri, a to na 3,9 percenta.Pokles celkovej nezamestnanosti v krajináchv porovnaní s aprílom 2020, keď pre pandémiu kulminovala, je však nutné interpretovať opatrne, uviedla organizácia. Zníženie nezamestnanosti totiž vo veľkej miere odzrkadľuje návrat dočasne prepustených pracovníkov do zamestnania v USA a Kanade.