Súdna rada schválila dvoch kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, úspešne absolvovali výberové konanie

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR na stredajšom zasadnutí schválila dvoch kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Viktóriu Pagáčovú a Juraja Dziaka navrhla rada na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na Okresný súd Galanta. Kandidáti úspešne absolvovali hromadné výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 7. až 9. decembra pre obvod Krajského súdu v Trnave.Súdna rada kandidátov predložila prezidentke Zuzane Čaputovej na vymenovanie do funkcie sudcu.