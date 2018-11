Nezamestnanosť vo Francúzsku sa v 3. štvrťroku udržala okolo 9 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. novembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Francúzsku sa v 3. kvartáli udržala na úrovni z predchádzajúceho štvrťroka, a to ako v rámci metropolitného Francúzska, tak aj v prípade započítania zámorských území.Podľa štatistického úradu, ktorý v utorok zverejnil predbežné údaje, dosiahla miera nezamestnanosti v metropolitnom Francúzsku v 3. štvrťroku 8,8 %. To je rovnaká hodnota ako v 2. kvartáli. V 3. kvartáli minulého roka dosiahla 9,3 %.Aj v prípade započítania zámorských území miera nezamestnanosti stagnovala. Dosiahla 9,1 %, teda rovnakú hodnotu ako v 2. kvartáli.Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku do 24 rokov sa však mierne zvýšila. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku dosiahla 20,2 %, v 3. kvartáli zaznamenala 20,6 %.