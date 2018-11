Target zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku

Na snímke pohľad na vchod do diskontného reťazca Target Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minneapolis 20. novembra (TASR) – Americký diskontný reťazec Target zaznamenal v 3. štvrťroku finančného roka 2018/19 nárast zisku, ale menší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street.Konkrétne, čistý zisk reťazca sa za tri mesiace do konca októbra zvýšil na 622 miliónov USD, čo predstavuje 1,17 USD na akciu, zo 478 miliónov USD (544,32 milióna eur) alebo 87 centov/akciu v rovnakom období minulého roka.Po očistení od jednorazových položiek dosiahol Target upravený zisk na akciu 1,09 USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, však očakávali upravený zisk vo výške 1,11 USD/akcia.Tržby reťazca v 3. kvartáli vzrástli o 5,6 % na 17,82 miliardy USD a mierne prekonali odhady ekonómov, ktorí počítali s tržbami 17,76 miliardy USD.Tempo rastu tzv. porovnateľného predaja v obchodoch otvorených viac ako rok dosiahlo 5,1 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že bude na úrovni 5,5 %.Hrubá marža Targetu sa znížila na 28,7 % z vlaňajších 29,6 % v dôsledku vyšších nákladov na dodávateľov.Pri pohľade do budúcnosti očakáva spoločnosť rast porovnateľného predaja v 4. štvrťroku o 5 %, čo je optimistickejšia predpoveď ako 4,4 %, s ktorými počítajú analytici. Celoročný upravený zisk na akciu by sa mal pohybovať v pásme 5,30 - 5,50 USD. Analytici odhadujú, že dosiahne 5,41 USD/akcia.(1 EUR = 1,1427 USD)