|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. decembra 2025
Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021
Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v období od augusta do októbra zvýšila na 5,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. Počas júla až septembra bola miera nezamestnanosti na úrovni ...
Zdieľať
16.12.2025 (SITA.sk) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v období od augusta do októbra zvýšila na 5,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. Počas júla až septembra bola miera nezamestnanosti na úrovni piatich percent. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS. Tieto údaje posilňujú očakávania, že Bank of England ešte tento týždeň pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.
„Celkový obraz naďalej svedčí o oslabení trhu práce,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.
Údaje sú ďalšou ranou pre vládnucu Labouristickú stranu premiéra Keira Starmera v čase ekonomického oslabenia Británie a pretrvávajúcej vysokej inflácie. Analytici očakávajú, že Bank of England vo štvrtok zníži kľúčovú úrokovú sadzbu zo štyroch na 3,75 percenta po tom, ako ju v septembri a novembri ponechala nezmenenú.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021 © SITA Všetky práva vyhradené.
„Celkový obraz naďalej svedčí o oslabení trhu práce,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.
Údaje sú ďalšou ranou pre vládnucu Labouristickú stranu premiéra Keira Starmera v čase ekonomického oslabenia Británie a pretrvávajúcej vysokej inflácie. Analytici očakávajú, že Bank of England vo štvrtok zníži kľúčovú úrokovú sadzbu zo štyroch na 3,75 percenta po tom, ako ju v septembri a novembri ponechala nezmenenú.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nová strecha bratislavskej Reduty si odniesla prestížne ocenenia, projekt dosiahol úspech aj na medzinárodnej úrovni
Nová strecha bratislavskej Reduty si odniesla prestížne ocenenia, projekt dosiahol úspech aj na medzinárodnej úrovni
<< predchádzajúci článok
Opozícia by podľa Holečkovej mala počítať so zostavením vlády aj s Matovičom, ľudí v Hnutí Slovensko považuje za šikovných
Opozícia by podľa Holečkovej mala počítať so zostavením vlády aj s Matovičom, ľudí v Hnutí Slovensko považuje za šikovných