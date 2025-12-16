Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

16. decembra 2025

Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021


Tagy: Britská ekonomika Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v období od augusta do októbra zvýšila na 5,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. Počas júla až septembra bola miera nezamestnanosti na úrovni ...



Zdieľať
gettyimages 2223225154 676x451 16.12.2025 (SITA.sk) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v období od augusta do októbra zvýšila na 5,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. Počas júla až septembra bola miera nezamestnanosti na úrovni piatich percent. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS. Tieto údaje posilňujú očakávania, že Bank of England ešte tento týždeň pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.


„Celkový obraz naďalej svedčí o oslabení trhu práce,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.

Údaje sú ďalšou ranou pre vládnucu Labouristickú stranu premiéra Keira Starmera v čase ekonomického oslabenia Británie a pretrvávajúcej vysokej inflácie. Analytici očakávajú, že Bank of England vo štvrtok zníži kľúčovú úrokovú sadzbu zo štyroch na 3,75 percenta po tom, ako ju v septembri a novembri ponechala nezmenenú.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská ekonomika Nezamestnanosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nová strecha bratislavskej Reduty si odniesla prestížne ocenenia, projekt dosiahol úspech aj na medzinárodnej úrovni
<< predchádzajúci článok
Opozícia by podľa Holečkovej mala počítať so zostavením vlády aj s Matovičom, ľudí v Hnutí Slovensko považuje za šikovných

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 