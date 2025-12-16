Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

16. decembra 2025

Opozícia by podľa Holečkovej mala počítať so zostavením vlády aj s Matovičom, ľudí v Hnutí Slovensko považuje za šikovných


Aktuálne prieskumy ukazujú, že Igor Matovič a jeho Hnutie Slovensko budú po nasledujúcich voľbách v parlamente, preto ...



Zdieľať
holeckva 676x444 16.12.2025 (SITA.sk) - Aktuálne prieskumy ukazujú, že Igor Matovič a jeho Hnutie Slovensko budú po nasledujúcich voľbách v parlamente, preto treba už teraz počítať s možnosťou, že budú súčasťou vlády. V relácii PubliQ Mira Frindta to uviedla poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková.


"Keď tie čísla jednoducho nebudú vychádzať, tak bude potrebné zostaviť vládu aj s Hnutím Slovensko," povedala. Dodala, že má trochu jednoduchšiu situáciu, pretože ona osobne nemá žiadnu historickú skúsenosť priamo s Igorom Matovičom a s jeho hnutím.

"Ja môžem hovoriť o tej skúsenosti, ktorú mám teraz. Sú to ľudia, ktorí sú v poslaneckom klube Hnutia Slovensko, a s nimi nejakými spolupracujem na rôznych témach. Aj keď som bola nezaradená poslankyňa, tiež som s nimi spolupracovala, tá spolupráca bola dobrá. Podľa mňa sú v Hnutí Slovensko veľmi šikovní ľudia," zhodnotila.

Slovensko potrebuje stabilnú alternatívu


Jedným dychom však dodala, že Igor Matovič má štýl politiky, ktorý jej nie je "úplne blízky" a rozumie tomu, že môže byť devastačný v rámci vlády. "Ale tiež si treba povedať, že sú iné možnosti. Pán Matovič môže napríklad zostať v parlamente. Tých možností je veľmi veľa pre nás ako zodpovedné strany," podčiarkla Bajo Holečková.

Súčasné opozičné strany podľa jej názoru musia byť natoľko zodpovedné, že nedopustia, aby Robert Fico vládol ešte ďalšie štyri roky. "Ak to nepôjde bez Igora Matoviča, tak to bude musieť ísť s ním a budeme musieť nájsť spôsob, aby tá vláda fungovala - a nepoviem, že na štyri roky, ale na osem rokov. Proste my tu naozaj potrebujeme ponúknuť alternatívu, ktorá bude stabilná, lebo toto ľudia na Slovensku potrebujú," skonštatovala poslankyňa. Dodala, že karty rozdajú ľudia vo voľbách a strany budú musieť pracovať s tým, aký bude volebný výsledok.

Za vzor dáva stranu SDKÚ


Bajo Holečková zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa opozícia dokázala spojiť. Za vzor dáva v tomto smere stranu SDKÚ. "Vždy som mala pozitívny vzťah k SDKÚ a najmä k Mikulášovi Dzurindovi a Ivanovi Miklošovi. To boli naozaj politici, ktorí v ťažkej dobe dokázali Slovensko posunúť, dokázali pospájať ľudí rôzneho názoru, a to je pre mňa taký vzor," podotkla.

SaS je podľa Bajo Holečkovej SDKÚ súčasnej doby, pretože spája umiernených liberálov s umiernenými konzervatívcami a prioritou strany je pravicová politika a naštartovanie ekonomiky. "Ukazujeme, že aj odlišné svety vedia spolu fungovať," dodala opozičná poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia by podľa Holečkovej mala počítať so zostavením vlády aj s Matovičom, ľudí v Hnutí Slovensko považuje za šikovných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poslankyňa za SaS predseda hnutia Slovensko
