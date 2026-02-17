|
Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
17. februára 2026
Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021
Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zvýšila na 5,2 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o mierny rast ...
17.2.2026 (SITA.sk) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zvýšila na 5,2 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o mierny rast z 5,1 percenta. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS.
Po zverejnení týchto údajov sa posilnili očakávania analytikov, že Bank of England na budúci mesiac zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Tento výhľad v utorok oslabil libru.
Oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že britská ekonomika počas októbra až decembra minulého roka rástla menej, ako sa očakávalo.
„V súlade s nedávnym trendom britský trh práce vykazuje známky oslabenia v čase, keď hospodársky rast zostáva slabý,“ povedal investičný manažér spoločnosti Quilter Cheviot Jonathan Raymond.
ONS uviedol, že tempo rastu miezd sa v poslednom štvrťroku spomalilo na 4,2 percenta. Zároveň očakáva, že inflácia v Británii bude v najbližších mesiacoch ďalej klesať.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021 © SITA Všetky práva vyhradené.
