 24hod.sk    Ekonomika

17. februára 2026

Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021


Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zvýšila na 5,2 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o mierny rast ...



gettyimages 602325910 676x391 17.2.2026 (SITA.sk) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v záverečnom kvartáli vlaňajška zvýšila na 5,2 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o mierny rast z 5,1 percenta. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS.


Po zverejnení týchto údajov sa posilnili očakávania analytikov, že Bank of England na budúci mesiac zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Tento výhľad v utorok oslabil libru.

Oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že britská ekonomika počas októbra až decembra minulého roka rástla menej, ako sa očakávalo.

„V súlade s nedávnym trendom britský trh práce vykazuje známky oslabenia v čase, keď hospodársky rast zostáva slabý,“ povedal investičný manažér spoločnosti Quilter Cheviot Jonathan Raymond.

ONS uviedol, že tempo rastu miezd sa v poslednom štvrťroku spomalilo na 4,2 percenta. Zároveň očakáva, že inflácia v Británii bude v najbližších mesiacoch ďalej klesať.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021 © SITA Všetky práva vyhradené.

