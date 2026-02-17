Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

17. februára 2026

Policajti zaistili počas akcie Cézar tisíce nelegálnych anabolík, jedna zadržaná osoba je v trestnom konaní známa


Policajti národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s ďalšími zložkami polície vykonali v pondelok v Poprade a ...



Zdieľať
634468169_1340193804812851_398538408993397784_n 676x380 17.2.2026 (SITA.sk) - Policajti národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s ďalšími zložkami polície vykonali v pondelok v Poprade a okolí rozsiahlu policajnú raziu zameranú na osoby podozrivé z nelegálneho obchodovania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Akcia s názvom Cézar


Podľa doterajších zistení polície si podozrivé osoby tieto látky neoprávnene zaobstarávali a za účelom finančného zisku ich poskytovali a podávali ďalším osobám. Jedna zo zadržaných osôb je orgánom činným v trestnom konaní dobre známa. V minulosti už bola obvinená pre farmaceutickú trestnú činnosť v súvislosti s prechovávaním anabolických látok, a to v rámci medzinárodnej policajnej akcie s krycím názvom COAL z roku 2023.

„V rámci zásahu sme zadržali dve osoby. Vykonali sme tri prehliadky nebytových priestorov a jednu domovú prehliadku. Zaistili sme mimoriadne veľké množstvo anabolických látok, prevažne vo forme tabliet v počte desiatok tisíc kusov. Okrem toho sme zaistili lieky a liečivá, ktoré nie sú na území Slovenskej republiky povolené alebo boli zabezpečené bez lekárskeho predpisu,“ informoval o akcii s názvom Cézar hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyhodnotenie zaistených látok


Ďalej policajti zaistili mobilné telefóny, finančnú hotovosť a jedno osobné motorové vozidlo luxusnej značky, ktoré malo byť podľa doposiaľ zistených informácií využívané na prepravu a predaj zakázaných látok.

Zásah prebiehal pod záštitou národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru, ktorá má vo svojej pôsobnosti okrem drogovej trestnej činnosti aj odhaľovanie a vyšetrovanie farmaceutickej kriminality. Na samotnej akcii sa podieľali aj príslušníci mobilnej zásahovej jednotky RHCP Sobrance a kriminalistickí technici.

Súčinnosť poskytli aj zamestnanci Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri preverovaní podozrivých činností v jednej z lekární v meste Svit. Vyšetrovateľ národnej protidrogovej jednotky aktuálne vykonáva ďalšie nevyhnutné procesné úkony vrátane vyhodnocovania zaistených látok a následne rozhodne o ďalšom procesnom postupe.


Zdroj: SITA.sk - Policajti zaistili počas akcie Cézar tisíce nelegálnych anabolík, jedna zadržaná osoba je v trestnom konaní známa

