Nezaočkovaní pendleri budú potrebovať negatívny PCR test, inak pôjdu do karantény

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pendleri, ktorí nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť chodiť na Slovensko bez povinnosti domácej karantény aj po 1. septembri, ak sa preukážu negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Takéto osoby sa budú musieť raz do mesiaca zaregistrovať na portáli ehranica.O zrušení prechodného ustanovenia pre pendlerov sa rozhodlo na medzirezortnej úrovni. Vyplýva to z novely vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), účinnej od 30. augusta. Vyhláška tak zrušila prechodné ustanovenie, ktoré stanovovalo platnosť režimu pre pendlerov do 1. septembra. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková „Ľuďom naďalej dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti COVID-19, pretože ide o najúčinnejší spôsob, ako zabrániť šíreniu nákazy, zvýšenému počtu hospitalizácií a následnému preťaženiu zdravotníckeho systému,“ dodala Račková.