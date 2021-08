Počet obetí útoku v Afganistane narastá, v nemocniciach skončilo viac ako 150 zranených

Dva výbuchy

Evakuácie pokračujú

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Počet obetí štvrtkového útoku pri letisku v Kábule presiahol 100. Predstaviteľ afganského ministerstva verejného zdravotníctva pre televíziu CNN uviedol, že evidujú viac ako 90 mŕtvych a viac než 150 zranených. Tieto počty by sa pritom mali týkať len Afgancov.O život podľa šéfa Centrálneho velenia armády Spojených štátov prišlo aj 13 vojakov. Osemnásť ďalších utrpelo zranenia.Štvrtkové výbuchy sa odohrali okolo 18:00 miestneho času. Prvý zasiahol bránu pri letisku, kde americké a britské jednotky spracovávali ľudí vstupujúcich na letisko, a po ňom nasledovala streľba. O pár minút nasledoval ďalší v hoteli, ktorí používali Briti na spracovanie Afgancov, ktorí chcú vycestovať do Spojeného kráľovstva.V oblasti sa zhromaždilo veľa ľudí v nádeji, že sa dostanú na evakuačné lety, napriek varovaniam pred vysokým rizikom samovražedných útokov zo strany organizácie Islamský štát-Chorasán, regionálnej odnože extrémistickej skupiny Islamský štát. Skupina sa neskôr k útokom prihlásila.Napriek útoku pokračujú evakuácie z kábulského letiska. Viaceré krajiny, medzi nimi Austrália, Nový Zéland alebo Španielsko, už svoje evakuačné misie ukončili.Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa zase s evakuáciami chýlia ku koncu. Evakuácie by sa mali skončiť do 31. augusta, čo je termín stanovený pre odchod zahraničných síl z Afganistanu, ktorý má pod kontrolou militantné hnutie Taliban.