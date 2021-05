Nezaradení poslanci chcú zmeniť ústavný zákon, zabrániť má zablokovaniu referenda o predčasných voľbách

Odmieta Kolíkovej vyjadrenie

Petíciu podpísalo 600-tisíc Slovákov

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba spolu s ďalšími poslancami Národnej rady SR (NR SR) predložili do parlamentu návrh ústavného zákona, ktorý by znemožnil Ústavnému súdu SR zablokovať referendum o predčasných voľbách.Ako vysvetlil vo svojom stanovisku, do Ústavy SR by bol pridaný bod, že referendom je možné skrátiť volebné obdobie. Zároveň odmieta vyjadrenie ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí), že r eferendum o predčasných voľbách je protiprávne.„Odkázať občanovi, že môže iba politikov voliť, ale nie už odvolávať, je pošliapaním priamej demokracie a my nedopustíme, aby k tomu prišlo. Parlament schválil zmenu ústavy, podľa ktorej ústavný súd nemôže posudzovať ústavné zákony. Ak prijmeme ústavný zákon o možnosti skrátiť volebné obdobie referendom, ani teoreticky nebude vedieť koalícia toto referendum zmariť,“ vysvetlil Taraba.Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 600-tisíc obyvateľov Slovenska. Má obsahovať otázku, či ľudia súhlasia s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie NR SR tak, aby sa voľby do parlamentu vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda.Referendum na Slovensku môže vyhlásiť prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Slovenská ústava prezidentku k vyhláseniu referenda nezaväzuje. Tá ho vôbec nemusí vyhlásiť.