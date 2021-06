Nezaradený poslanec Kollár chce od Matoviča odchod z vlády, aj z politiky

Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Miroslav Kollár vyzval ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod z vlády a politiky.

Povedal to v rozprave na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu, na ktorej sa opozícia pokúša odvolať Matoviča z funkcie. Kollár ozrejmil, že bude hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi financií preto, aby sa k moci nevrátili predstavitelia strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

Čím dlhšie totiž bude Matovič vo vláde a v politike, tým bude podľa neho väčšia šanca, že sa Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD) vrátia skôr a v plnej sile.

Zlyhanie pri manažovaní pandémie

Nezvláda výkon svojej funkcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Kollár vytkol Matovičovi najmä zlyhanie pri manažovaní pandémie, v dôsledku čoho podľa jeho slov zbytočne zomierali ľudia. Zdôraznil tiež, že Matovič nemá na to vykonávať funkciu ministra, traumatizuje slovenskú spoločnosť a podráža nohy koaličným partnerom.„Ukázalo sa, že byť dobrým politickým marketérom je slabou prípravou na výkon funkcie premiéra, najmä v ťažkých časoch pandémie. Matovič navyše klame, čo nie je dobré pri výkone takejto funkcie," myslí si nezaradený poslanec. Doplnil, že táto krajina má budúcnosť len bez Igora Matoviča.Zvolanie schôdze iniciovali nezaradení poslanci NR SR a členovia strany Hlas-SD. Návrh odovzdali do podateľne parlamentu v pondelok 28. júna. Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini to zdôvodnil tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 39 poslancov parlamentu.Plénum dnes schválilo procedurálny návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby rokovanie pokračovalo aj po 19:00, až do úplného prerokovania bodu schôdze vrátane hlasovania.