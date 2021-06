Pre spúšťanie Najvyššieho správneho súdu SR je chod najvyššieho súdu finančne ohrozený

Chod Najvyššieho súdu SR (NS SR) je pre spúšťanie Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) výrazne ohrozený. Skonštatoval to predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta.

Vytváranie novej inštitúcie podľa neho spôsobuje, že najvyšší súd sa dostáva do vážnych finančných problémov, ktorých dôsledkom sa môže sťažiť prístup občana k spravodlivosti.

Ako vysvetlil, napriek tomu, že v novej inštitúcii budú pôsobiť len deviati sudcovia najvyššieho súdu, ministerstvo financií sa rozhodlo, že z rozpočtu NS SR odídu financie zodpovedajúce počtu normovanému na 30 sudcov.

Najvyššiemu súdu tak nie je nijakým spôsobom zohľadnené, že v ňom ďalej zostane 11 sudcov špecialistov na správne právo. Týmto krokom došlo podľa slov Jána Šikutu k porušeniu všetkých prísľubov zo strany štátu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Nedokonalá legislatíva

Vedenie apeluje na vládu

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -„Dnes sa tak naplnil kritický scenár, na ktorý už pred pol rokom upozorňovala podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková, a to, že štát vzhľadom na nedomyslenú a nedokonalú legislatívu zrejme zasiahne nežiadúcim spôsobom do fungovania Najvyššieho súdu SR,“ pokračoval najvyšší súd v tlačovej správe. Súd sa tak dostal do stavu, keď mu chýbajú prostriedky na výkon súdnictva.„Na druhej strane, iná inštitúcia bude disponovať prostriedkami na 30 sudcov, pričom reálne bude mať len deväť z pôvodných sudcov najvyššieho súdu, a dokonca celkový počet jej sudcov zďaleka nedosahuje počet plánovaných 30,“ uviedli.Vedenie najvyššieho súdu preto apeluje na vládu, aby túto skutočnosť, ktorú ani jedna z inštitúcií nespôsobila a dopláca na ňu výlučne najvyšší súd, nebrala na ľahkú váhu.„Justícia nedosiahne potrebnú mieru očisty a obnovy bez toho, aby jej vrcholná inštitúcia nebola schopná základného chodu. Najvyšší súd zároveň zdôrazňuje, že nežiada prostriedky nad pôvodne plánovaný rozpočet. Žiada výlučne prostriedky zodpovedajúce počtu sudcov a príslušnej administratívy, ktorých k dnešnému dňu skutočne má,“ uzavreli.Agentúra SITA požiada o reakciu Ministerstvo financií SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.