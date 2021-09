Nezaregistrovaní pútnici si budú môcť v Prešove pozrieť priamy prenos liturgie s pápežom Františkom

Liturgia pred športovou halou

Sedenie zabezpečené nebude

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaregistrovaní pútnici budú môcť sledovať priamy prenos liturgie so Svätým Otcom v Prešove prostredníctvom LED obrazovky v Záhrade umenia.Maximálny počet účastníkov bude limitovaný aktuálnym stupňom COVID automatu v okrese Prešov. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek Pápež František navštívi Prešov v utorok 14. septembra, kedy bude hlavným celebrantom Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Tá sa uskutoční na priestranstve pred Mestskou športovou halou na Ulici Jána Pavla II.Park kultúry a oddychu v Prešove v spolupráci s mestskou samosprávou však ponúkne možnosť sledovať celú udalosť v priamom prenose aj nezaregistrovaným pútnikom.Tí budú mať možnosť zúčastniť sa na živom prenose liturgie so Svätým Otcom prostredníctvom LED obrazovky v prešovskej Záhrade umenia.„Chcem pozvať všetkých pútnikov, ktorým sa z rôznych dôvodov nepodarí zaregistrovať na toto výnimočné podujatie, aby využili možnosť sláviť liturgiu v spoločenstve veriacich v príjemnom prostredí Záhrady umenia,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová Vzhľadom na očakávaný počet pútnikov a charakter tohto priestoru nebude zabezpečené sedenie, avšak návštevníci si môžu doniesť vlastné rozložiteľné stoličky či deky.Pútnici budú mať taktiež možnosť zakúpiť si priamo na mieste nealkoholické nápoje a v prípade potreby použiť prenosné WC. Registrácia pútnikov na priamy prenos liturgie so Svätým Otcom v Záhrade umenia nie je nutná.„S ohľadom na vývoj COVID automatu a platných opatrení zverejníme niekoľko dní pred konaním podujatia bližšie pokyny pre pútnikov, vrátane maximálneho počtu účastníkov,“ dodal Tomek.