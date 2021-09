Organizátor návštevy pápeža sa riadi Covid-automatom, premiér odmieta zasahovanie do pravidiel

Ministerstvo vyzýva na dôsledné dodržiavanie opatrení

Záujemcovia sa musia zaregistrovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátor hromadných podujatí si môže zvoliť režim na základe podmienok uvedených v Covid-automate a v súlade s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) . Uviedla to v stanovisku hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Rezort zdravotníctva vyzýva všetkých účastníkov podujatí so Svätým Otcom, aby dôsledne dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia, a to nielen počas svätých omší a verejných stretnutí, ale napríklad počas prepravy verejnou dopravou, pri čakaní na vstup do sektorov či po skončení podujatí a návrate domov.Premiér Eduard Heger žiadnym spôsobom nezasahoval do zmeny pravidiel v súvislosti s návštevou pápeža. O stanovisku predsedu vlády informovala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková . Podľa nej išlo o rozhodnutie organizátora, teda Konferencie biskupov Slovenska . „Tí musia postupovať v súlade s aktuálne platnou vyhláškou úradu verejného zdravotníctva,“ povedala Janíková.Pôvodne mali byť stretnutia s pápežom určené len pre zaočkovaných. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) v sobotu 4. septembra informovala, že budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie COVID-19).Záujemcovia sa musia zaregistrovať na stránke navstevapapeza.sk. TK KBS upozornila, aby sa teraz neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP.