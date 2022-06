Nezastavujte sa, cestujte na Slovácko!

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Premýšľate nad nezabudnuteľnou dovolenkou? Máme tip! Slovenská influencerka Adriana Žiačková se vydala aj s rodinou preskúmať karavanom krásy Slovácka. Tento kút Južnej Moravy je pokladnicou tradícií, malebných krajín, skvostného vína aj gastronómie.Pripravený je perfektný itinerár pro milovníkov folklóru a lokálnych dobrôt. Načerpajte inšpiráciu, či už sa veziete domov alebo hľadáte nový cieľ vašej dovolenky.@adriazia rozpráva: "Za svoje instagramové pôsobenie som mala možnosť zažiť veľa spoluprác, no s čistým svedomím môžem napísať, že táto s Južnou Moravou bude podľa všetkého dlhodobo patriť medzi tie NAJ na ktorej som mala možnosť sa spolupodieľať. "Poďte sa s nami pozrieť na pár bodov jej cesty, celý itinerár máte pripravený na webe Južná Morava.V Čejkoviciach vás privíta Sonnentor, Slnečná brána. Voňavé kráľovstvo byliniek sa pozerá na okolitú zvlnenú krajinu. Počas exkurzie zistíte, že ekológia im nie je ľahostajná a prírodu tu plne rešpektujú. Ochutnajte ich špeciality priamo v kaviarni a zabavte deti vo veľkej záhrade plnej hier.Malá dedinka Petrov ponúka jedinečnú prehliadku - uličky bielych pivníc s modrými podhľadmi, ktoré sú plné zručných vinárov a šumivého vína. V Petrove sa nachádza aj prístav na Baťovom kanáli , odkiaľ v sezóne vyplávajú pravidelné plavby. Ak si trúfate, môžete si prenajať čln a riadiť ho sami.Kam? Možno do Strážnice! Je to jedna z dvoch modrotlačí pod ochranou UNESCO. Počas návštevy sa zoznámite so starým remeslom a môžete si vyskúšať tlač ornamentov. Ak vás láka tradícia, určite si nenechajte ujsť Múzeum Strážnice . Veľký park je plný slamených domčekov, do ktorých stačí nazrieť a ocitnete sa v inom storočí. Kroje, zvyky, ukážky práce našich predkov. V skanzene sa nudiť nebudete.Na začiatku sme spomenuli, že Slovácko je aj miestom pre mlsné jazýčky. Pivovar Kyjov vás prekvapí neobvyklým sortimentom chmeľu. Môžete nahliadnuť do zákulisia výroby piva a majú aj pivné kúpele. V pražiarni v Kyjove môžete ochutnať vybrané druhy kávy, môžete si kúpiť čerstvo uvarenú kávu na cestu domov. V okolí Radejova objavíte oskorušu, ovocie, ktoré rodia vzácne solitérne stromy. Venovali im celý náučný chodník.A aké zážitky si Adriana a jej rodina odniesli z putovania po Slovácku?"Za štyri dni sme navštívili toľko krásnych miest a milých inšpiratívnych ľudí, že ma to stále hreje pri srdci. Či už to bola ochutnávka vín v miestnych rodinných vinárstvach, krásny skanzen v Strážnici alebo spoznávanie tajomstiev modrotlače.Plavba po Baťovom kanáli bola na mojom zozname už dlhšie a myslím, že to naozaj stálo za to. Tak veľmi, že hneď po našom výlete sme si naplánovali, že tento región opäť navštívime a opäť sa vyberieme na výlet karavanom, pretože ranné prebúdzanie v kempe so spevom vtákov, príprava raňajok na čerstvom vzduchu, to je to, čo by som robila každý deň so svojou rodinou:)""Slovácko je naozaj krásne a miestami mi pripomína Toskánsko v Čechách, som milo prekvapená, ach a to víno:) musíte to zažiť."????Informačný servis