V hnutí OĽaNO sa nevedia dohodnúť na Matovičovom vetovanom balíčku. Stále sa nevie, ako bude poslanecký klub hlasovať

Poslanci musia prelomiť prezidentkine veto

Prezidentka sa obráti na Ústavný súd SR

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zatiaľ neprijal konečné stanovisko k tomu, ako bude hlasovať o zákone o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie do parlamentu.Klub o vete prezidentky diskutoval v pondelok (13. júna) do polnoci a potom prerušil rokovanie. V utorok bude v rokovaní pokračovať. Pre agentúru SITA to povedala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO).Na schôdzi, ktorá sa začína v utorok o 13:00 hodine, majú poslanci prerokovať a hlasovať o vetovanom zákone o prorodinných opatreniach.Hlava štátu vetovala tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka.Ak parlament jej veto prelomí, prezidentka avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.