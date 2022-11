Nezavedenie výdavkových limitov do rozpočtu znamená zvrátenie míľnika plánu obnovy

Záväzok v pláne obnovy

Limity sú dobrým nástrojom

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavkové limity sú v posledných dňoch často zmieňované vo verejnej debate. Objavujú sa hlasy, že ich nezapracovanie do návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by znamenalo zvrátenie míľnika v rámci plánu obnovy a ohrozilo by to čerpanie prostriedkov pre Slovensko. „Nezavedenie výdavkových limitov do rozpočtu 2023 bude považované za zvrátenie míľnika, čo spôsobí vážne finančné a reputačné následky,“ uvádza sekcia plánu obnovy.Slovensko už nemôže vyrokovať zmenu tohto míľnika v Bruseli. „Vzhľadom na to, že bol tento míľnik súčasťou prvej žiadosti o platbu, za ktorú už Slovensko získalo 458 mil. eur, nie je právne možné spätne jeho obsah meniť. Túto skutočnosť potvrdila aj Európska komisia,“ informuje sekcia plánu obnovy. Povinnosťou Slovenska bude pred ostatnými členskými štátmi dokázať, že sa plnenie opatrenia neporušilo. V opačnom prípade môže ktorýkoľvek členský štát žiadosť Slovenska o platbu napadnúť a požiadať o jej prerokovanie na najbližšom zasadnutí Európskej rady Slovensko sa k zavedeniu výdavkových limitov zaviazalo v pláne obnovy. Tvorba plánu obnovy je plne v kompetencii členských štátov. Musel však spĺňať kritériá stanovené na európskej úrovni na to, aby bol schválený. Jedným z hlavných kritérií bolo reflektovať na odporúčania pre krajiny v rámci cyklu tzv. európskeho semestra. Odporúčania Európskej komisie v rokoch 2019 a 2020 Slovensku odporúčali uskutočniť fiškálne politiky zamerané na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií a zabezpečenie udržateľnosti dlhovej služby.Ako ďalej informuje sekcia plánu obnovy, Európska komisia od Slovenska nepožaduje žiadnu konkrétnu úroveň výdavkových limitov ani nenastavuje preferencie v štruktúre výdavkov, toto je úloha vlády a jednotlivých ministerstiev. Výdavkové limity sú operatívnym nástrojom, ktorý má predchádzať rastu verejného dlhu na neudržateľné úrovne a chrániť tak stabilitu verejných financií. V zlých časoch, teda v recesii, sa výdavkové limity neuplatňujú, resp. sa do nich nezapočítavajú jednorazové výdavky na odstraňovanie dočasných vplyvov krízy.

Výdavkové limity nie sú prekážkou v prípade príchodu neočakávaného šoku, dlhová brzda nestačí

„Preto sú limity dobrým nástrojom, v dobrých časoch pomáhajú šetriť a v zlých časoch neobmedzujú v pomoci. Pre Slovensko je výhodnejšie správať sa rozpočtovo zodpovedne a zároveň získať zdroje z plánu obnovy potrebné pre veľké investície než byť rozpočtovo nezodpovedný a riskovať stratu kredibility a ohroziť plán obnovy v celkovej sume šesť miliárd eur,“ informuje sekcia plánu obnovy.