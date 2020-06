Nezávislá kultúra v Trnave dostane prvú pomoc, od samosprávneho kraja dostane desaťtisíce eur

Nevyhnutné úsporné opatrenia

Slovenská hra o trnavskom futbale

22.6.2020 - Trnavský samosprávny kraj pomôže nezávislej kultúre v kraji čiastkou 165-tisíc eur. Okrem dotácií pre jednotlivé subjekty nezávislej kultúry v celkovej čiastke 100-tisíc eur dostanú dve župné galérie 40-tisíc eur na nákup diel slovenských umelcov, župné knižnice nakúpia knihy od malých vydavateľstiev za 10-tisíc eur a Divadlo Jána Palárika podporí umelcov na voľnej nohe angažovaním do pripravovanej inscenácie. Informoval o tom trnavský župan Jozef Viskupič.Dodal, že „prvú pomoc“ dostane kultúra napriek tomu, že kraj musí prijímať nevyhnutné úsporné opatrenia. „Nechceme, aby finančné dopady koronakrízy položili kultúru v našom kraji na kolená. Práve v tomto čase by mali najviac zabrať verejné rozpočty a neľahkú situáciu v kultúre aspoň trochu zvrátiť,“ dodal Viskupič.Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja podľa riaditeľky Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzany Hekel pomôžu umelcom v slobodnom povolaní, ktorí sa ocitli počas pandémie v najzložitejšej situácii a zostali bez príjmu. Divadlo, ktoré riadi, prizve viacerých týchto umelcov k tvorbe novej inscenácie.„Spoluprácou s nimi vznikne pôvodná slovenská hra s témou histórie trnavského futbalu. Autorský tím bude rozšírený o šesť externých spolupracovníkov, ktorých si budeme môcť dovoliť práve vďaka pomoci trnavskej župy,“ vysvetlila Hekel s tým, že hra bude mať premiéru v novej divadelnej sezóne.Divadlo Jána Palárika prípravu nových premiér bežne financuje z vlastných príjmov, od marca do júna však z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu Covic-19 nemalo jediné profesionálne divadlo v kraji žiadne príjmy.