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21. augusta 2026
Nezávislé hodnotenie sudcov má skončiť. ZOJ upozorňuje na riziko väzieb a možného tlaku
Ďalej zdôraznilo, že nezávislé a objektívne hodnotenie sudcu je jednou zo záruk dôvery verejnosti v justíciu a zároveň ochranou samotnej sudcovskej nezávislosti.
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21.8.2026 (SITA.sk) - Ďalej zdôraznilo, že nezávislé a objektívne hodnotenie sudcu je jednou zo záruk dôvery verejnosti v justíciu a zároveň ochranou samotnej sudcovskej nezávislosti.
Vláda na svojom zasadnutí v stredu 19. augusta schválila návrh zákona o justičných čakateľoch, ktorého súčasťou je mimo iného zrušenie nezávislých hodnotiacich komisií sudcov a ich nahradenie hodnotením zo strany predsedov kolégií nadriadených súdov.
Ako v tejto súvislosti zdôraznilo sudcovská združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ), zmena bola do návrhu vložená bez odôvodnenia, bez odbornej diskusie a bez toho, aby o nej vedeli tí, ktorých sa bezprostredne dotýka. Združenie pripomína, že doterajší systém hodnotenia sudcov bol postavený na nezávislých hodnotiacich komisiách, zložených výlučne z radov najskúsenejších aktívnych alebo emeritných sudcov zvolených Súdnou radou SR.
Ich členovia hodnotili sudcov mimo obvodu, z ktorého sami pochádzali, čím sa zabezpečovala objektivita a odstup od hodnoteného. Hodnoteniu sa venovali ako svojej profesii, a keďže nepôsobili v aktívne v rozhodovacej praxi, boli od hodnotených sudcov skutočne nezávislí.
Vládny návrh zákona predošlý model ruší a hodnotenie zveruje predsedom príslušných kolégií nadriadených súdov. „Teda sudcom, ktorí zároveň rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam hodnotených sudcov. Namiesto nezávislého posúdenia zvonka sa hodnotenie presúva dovnútra súdnej hierarchie, v rámci ktorej existujú mnohé kolegiálne, priateľské alebo aj nepriateľské väzby,“ skonštatovalo ZOJ.
Ďalej zdôraznilo, že nezávislé a objektívne hodnotenie sudcu je jednou zo záruk dôvery verejnosti v justíciu a zároveň ochranou samotnej sudcovskej nezávislosti. „Ak má rozhodovať o kvalite práce sudcu ten, kto súčasne posudzuje jeho rozhodnutia v opravnom konaní, vzniká priestor na tlak voči sudcovi a aj obavu, aby sa hodnotenie čo i len nepriamo nespájalo s jeho rozhodovaním v konkrétnych veciach. To je presne riziko, ktorému mal doterajší model nezávislých komisií predchádzať. Oslabenie tejto záruky sa nedotýka len sudcov, ale v konečnom dôsledku práva každého na nezávislé a nestranné súdne rozhodovanie,“uviedlo sudcovské združenie
ZOJ zároveň poukazuje na spôsob, akým bola zmena presadená, pretože nebola súčasťou pôvodného návrhu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Do textu sa dostala až na základe všeobecnej pripomienky Združenia sudcov Slovenska (ZSS) k návrhu zákona, ktorý s hodnotiacimi komisiami vôbec nesúvisel.
„Podľa našich informácii táto pripomienka nebola prerokovaná ani so sudcami, ktorí sú členmi tohto združenia, a vyjadruje len názor vedenia ZSS. Zásadná systémová zmena tak nikdy neprešla riadnou odbornou a verejnou diskusiou, nebola prerokovaná s dotknutými sudcami, s členmi hodnotiacich komisií a s dotknutými inštitúciami, najmä so Súdnou radou SR. V návrhu tejto zmeny dokonca absentuje akékoľvek vecné odôvodnenie,“ zdôraznilo združenie.
Sudcovia združení v ZOJ v tejto súvislosti požadujú, aby boli ustanovenia rušiace nezávislé hodnotiace komisie z vládneho návrhu zákona vypustené. Tiež vyzývajú, aby akákoľvek zmena systému hodnotenia sudcov bola predmetom samostatného legislatívneho procesu, ktorý zahŕňa riadne odôvodnenie, doložku vplyvov a širokú odbornú diskusiu so sudcami a dotknutými inštitúciami. Združenie zároveň apeluje, aby sa pri každej takejto zmene v prvom rade chránila nezávislosť a objektivita hodnotenia sudcov, a nie ich oslabovanie.
Podľa opozičnej poslankyne Zuzany Števulovej (Progresívne Slovensko) nezávislé hodnotiace komisie boli zavedené v roku 2017 práve preto, aby pretrhli väzby medzi sudcami, ktorí sa predtým hodnotili navzájom.
„Po novom budú od júla 2027 sudcov nižších súdov hodnotiť sudcovia nadriadených súdov, ktorých vymenujú predsedovia kolégií. Vyzývam ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby tento návrh stiahol. Nechceme, aby slovenské súdy znova ovládlo rodinkárstvo a klany, a nechceme, aby sa takéto zmeny robili potichu, od stola a bez riadnej diskusie. Stiahnite to,“ vyhlásila Števulová.
Zákon z dielne rezortu spravodlivosti zároveň zavádza mechanizmus, na základe ktorého sa voľné miesta na okresných a správnych súdoch budú obsadzovať primárne z radov takzvaných justičných čakateľov. Podľa progresívcov to znamená, že sa de facto zrušia otvorené výberové konania, do ktorých sa mohli zapájať aj iné právnické profesia, napríklad prokurátori a advokáti.
„Slovenské súdy potrebujú reformu, ktorá posunie celú justíciu do 21. storočia, a nie Suskovu deformu, ktorá vracia celý systém dvadsať rokov dozadu, do čias Štefana Harabina,” vyhlásil poslanec Branislav Vančo. Minister spravodlivosti Boris Susko sa podľa neho celé tri roky, čo je vo funkcii šéfa rezortu spravodlivosti, snaží znova vytvoriť uzatvorený systém, ktorý bude ľahké ovládnuť.
„Ak to takto pôjde ďalej, poctiví a slušní sudcovia nebudú chcieť v tomto systéme pôsobiť a vrátia sa tam ľudia ochotní rozhodovať podľa toho, ako im povedia nadriadení alebo dokonca politici. Tí, čo takto rozhodovať nebudú chcieť, budú šikanovaní, ako to bolo za čias Harabina v tom najtemnejšom období slovenskej justície,“ uzavrel Vančo.
Zdroj: SITA.sk - Nezávislé hodnotenie sudcov má skončiť. ZOJ upozorňuje na riziko väzieb a možného tlaku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na svojom zasadnutí v stredu 19. augusta schválila návrh zákona o justičných čakateľoch, ktorého súčasťou je mimo iného zrušenie nezávislých hodnotiacich komisií sudcov a ich nahradenie hodnotením zo strany predsedov kolégií nadriadených súdov.
Ako v tejto súvislosti zdôraznilo sudcovská združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ), zmena bola do návrhu vložená bez odôvodnenia, bez odbornej diskusie a bez toho, aby o nej vedeli tí, ktorých sa bezprostredne dotýka. Združenie pripomína, že doterajší systém hodnotenia sudcov bol postavený na nezávislých hodnotiacich komisiách, zložených výlučne z radov najskúsenejších aktívnych alebo emeritných sudcov zvolených Súdnou radou SR.
Vládny návrh zákona predošlý model ruší
Ich členovia hodnotili sudcov mimo obvodu, z ktorého sami pochádzali, čím sa zabezpečovala objektivita a odstup od hodnoteného. Hodnoteniu sa venovali ako svojej profesii, a keďže nepôsobili v aktívne v rozhodovacej praxi, boli od hodnotených sudcov skutočne nezávislí.
Vládny návrh zákona predošlý model ruší a hodnotenie zveruje predsedom príslušných kolégií nadriadených súdov. „Teda sudcom, ktorí zároveň rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam hodnotených sudcov. Namiesto nezávislého posúdenia zvonka sa hodnotenie presúva dovnútra súdnej hierarchie, v rámci ktorej existujú mnohé kolegiálne, priateľské alebo aj nepriateľské väzby,“ skonštatovalo ZOJ.
Ďalej zdôraznilo, že nezávislé a objektívne hodnotenie sudcu je jednou zo záruk dôvery verejnosti v justíciu a zároveň ochranou samotnej sudcovskej nezávislosti. „Ak má rozhodovať o kvalite práce sudcu ten, kto súčasne posudzuje jeho rozhodnutia v opravnom konaní, vzniká priestor na tlak voči sudcovi a aj obavu, aby sa hodnotenie čo i len nepriamo nespájalo s jeho rozhodovaním v konkrétnych veciach. To je presne riziko, ktorému mal doterajší model nezávislých komisií predchádzať. Oslabenie tejto záruky sa nedotýka len sudcov, ale v konečnom dôsledku práva každého na nezávislé a nestranné súdne rozhodovanie,“uviedlo sudcovské združenie
Sudcovia žiadajú vypustenie sporných ustanovení
ZOJ zároveň poukazuje na spôsob, akým bola zmena presadená, pretože nebola súčasťou pôvodného návrhu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Do textu sa dostala až na základe všeobecnej pripomienky Združenia sudcov Slovenska (ZSS) k návrhu zákona, ktorý s hodnotiacimi komisiami vôbec nesúvisel.
„Podľa našich informácii táto pripomienka nebola prerokovaná ani so sudcami, ktorí sú členmi tohto združenia, a vyjadruje len názor vedenia ZSS. Zásadná systémová zmena tak nikdy neprešla riadnou odbornou a verejnou diskusiou, nebola prerokovaná s dotknutými sudcami, s členmi hodnotiacich komisií a s dotknutými inštitúciami, najmä so Súdnou radou SR. V návrhu tejto zmeny dokonca absentuje akékoľvek vecné odôvodnenie,“ zdôraznilo združenie.
Sudcovia združení v ZOJ v tejto súvislosti požadujú, aby boli ustanovenia rušiace nezávislé hodnotiace komisie z vládneho návrhu zákona vypustené. Tiež vyzývajú, aby akákoľvek zmena systému hodnotenia sudcov bola predmetom samostatného legislatívneho procesu, ktorý zahŕňa riadne odôvodnenie, doložku vplyvov a širokú odbornú diskusiu so sudcami a dotknutými inštitúciami. Združenie zároveň apeluje, aby sa pri každej takejto zmene v prvom rade chránila nezávislosť a objektivita hodnotenia sudcov, a nie ich oslabovanie.
Števulová hovorí o návrate k väzbám
Podľa opozičnej poslankyne Zuzany Števulovej (Progresívne Slovensko) nezávislé hodnotiace komisie boli zavedené v roku 2017 práve preto, aby pretrhli väzby medzi sudcami, ktorí sa predtým hodnotili navzájom.
„Po novom budú od júla 2027 sudcov nižších súdov hodnotiť sudcovia nadriadených súdov, ktorých vymenujú predsedovia kolégií. Vyzývam ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby tento návrh stiahol. Nechceme, aby slovenské súdy znova ovládlo rodinkárstvo a klany, a nechceme, aby sa takéto zmeny robili potichu, od stola a bez riadnej diskusie. Stiahnite to,“ vyhlásila Števulová.
Opozícia kritizuje aj obsadzovanie miest
Zákon z dielne rezortu spravodlivosti zároveň zavádza mechanizmus, na základe ktorého sa voľné miesta na okresných a správnych súdoch budú obsadzovať primárne z radov takzvaných justičných čakateľov. Podľa progresívcov to znamená, že sa de facto zrušia otvorené výberové konania, do ktorých sa mohli zapájať aj iné právnické profesia, napríklad prokurátori a advokáti.
„Slovenské súdy potrebujú reformu, ktorá posunie celú justíciu do 21. storočia, a nie Suskovu deformu, ktorá vracia celý systém dvadsať rokov dozadu, do čias Štefana Harabina,” vyhlásil poslanec Branislav Vančo. Minister spravodlivosti Boris Susko sa podľa neho celé tri roky, čo je vo funkcii šéfa rezortu spravodlivosti, snaží znova vytvoriť uzatvorený systém, ktorý bude ľahké ovládnuť.
„Ak to takto pôjde ďalej, poctiví a slušní sudcovia nebudú chcieť v tomto systéme pôsobiť a vrátia sa tam ľudia ochotní rozhodovať podľa toho, ako im povedia nadriadení alebo dokonca politici. Tí, čo takto rozhodovať nebudú chcieť, budú šikanovaní, ako to bolo za čias Harabina v tom najtemnejšom období slovenskej justície,“ uzavrel Vančo.
Zdroj: SITA.sk - Nezávislé hodnotenie sudcov má skončiť. ZOJ upozorňuje na riziko väzieb a možného tlaku © SITA Všetky práva vyhradené.
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