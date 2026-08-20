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20. augusta 2026
Verejnosť Obchodného registra nie je žiadnou novinkou, zdôrazňuje minister spravodlivosti Susko
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) GDPR Minister spravodlivosti SR Obchodný register Osobné údaje
Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach. Verejnosť
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20.8.2026 (SITA.sk) - Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach.
Verejnosť Obchodného registra, či už išlo po starom o zbierku listín, alebo po novom o register dokumentov, nie je žiadnou novinkou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko. Zároveň pripomenul, že od roku 2003 je fungovanie registra a prístup k údajom upravený osobitným zákonom.
„Informácie o spoločnostiach, ich štatutároch a dokumentoch bolo možné získavať aj pred zavedením nových pravidiel,“ zdôraznil minister.
Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach.
„Je to dôležité najmä preto, aby každý, kto vstupuje do ochodeného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s obchodnou spoločnosťou, vedel, s kým koná, kto je oprávnený konať za danú spoločnosť a voči komu môže uplatňovať svoje práva,“ vysvetlil Susko. Verejnosť registra tak podľa neho chráni podnikateľov, ale aj spotrebiteľov a tretie osoby, a vytvára právnu istotu.
Transparentnosť, istota a ochrana osobných údajov musia podľa šéfa rezortu spravodlivosti fungovať spoločne. Rozsah dostupných údajov v novom zákone je pritom podľa neho absolútne rovnaký ako za pôvodnej právnej úpravy.
„Z pohľadu a rozsahu dostupných údajov sa teda nič nezmenilo,“ doplnil Susko. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách.
Reforma však hneď po spustení vyvolala kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke Obchodného registra.
Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom, ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona a odmieta, že by Obchodný register svojvoľne zverejňoval osobné údaje.
Podľa rezortu má zverejňovanie dokumentov od 17. augusta jasný zákonný základ v novom zákone o Obchodnom registri. Ten stanovuje, že dokument sa po uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom určeným spôsobom.
Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že spracúvanie osobných údajov má právny základ v GDPR, konkrétne v plnení zákonnej povinnosti. Rezort zároveň pripomína, že verejnosť Obchodného registra nie je novinkou.
Do zbierky listín bolo možné nahliadať aj v minulosti a dokumenty bolo možné získavať prostredníctvom elektronických služieb či systému BRIS, ktorý prepája obchodné registre členských štátov Európskej únie.
Nový systém však po novom presne upravuje spôsob zverejňovania dokumentov a zavádza povinnosť ich bezodkladného zverejnenia. Ministerstvo preto tvrdí, že samotná existencia osobných údajov vo zverejnenom dokumente automaticky neznamená porušenie GDPR.
Zároveň však zdôrazňuje, že Obchodný register nemôže nad rámec zákona svojvoľne zverejňovať ďalšie údaje. Podľa rezortu bola ochrana osobných údajov zohľadnená už počas legislatívneho procesu a Úrad na ochranu osobných údajov SR voči navrhovanej úprave nevzniesol námietky.
Zdroj: SITA.sk - Verejnosť Obchodného registra nie je žiadnou novinkou, zdôrazňuje minister spravodlivosti Susko © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejnosť Obchodného registra, či už išlo po starom o zbierku listín, alebo po novom o register dokumentov, nie je žiadnou novinkou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko. Zároveň pripomenul, že od roku 2003 je fungovanie registra a prístup k údajom upravený osobitným zákonom.
„Informácie o spoločnostiach, ich štatutároch a dokumentoch bolo možné získavať aj pred zavedením nových pravidiel,“ zdôraznil minister.
Spoločne musia fungovať tri veci
Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach.
„Je to dôležité najmä preto, aby každý, kto vstupuje do ochodeného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s obchodnou spoločnosťou, vedel, s kým koná, kto je oprávnený konať za danú spoločnosť a voči komu môže uplatňovať svoje práva,“ vysvetlil Susko. Verejnosť registra tak podľa neho chráni podnikateľov, ale aj spotrebiteľov a tretie osoby, a vytvára právnu istotu.
Transparentnosť, istota a ochrana osobných údajov musia podľa šéfa rezortu spravodlivosti fungovať spoločne. Rozsah dostupných údajov v novom zákone je pritom podľa neho absolútne rovnaký ako za pôvodnej právnej úpravy.
Prístup k citlivým údajom
„Z pohľadu a rozsahu dostupných údajov sa teda nič nezmenilo,“ doplnil Susko. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách.
Reforma však hneď po spustení vyvolala kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke Obchodného registra.
Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom, ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona a odmieta, že by Obchodný register svojvoľne zverejňoval osobné údaje.
Elektronické služby a systém BRIS
Podľa rezortu má zverejňovanie dokumentov od 17. augusta jasný zákonný základ v novom zákone o Obchodnom registri. Ten stanovuje, že dokument sa po uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom určeným spôsobom.
Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že spracúvanie osobných údajov má právny základ v GDPR, konkrétne v plnení zákonnej povinnosti. Rezort zároveň pripomína, že verejnosť Obchodného registra nie je novinkou.
Do zbierky listín bolo možné nahliadať aj v minulosti a dokumenty bolo možné získavať prostredníctvom elektronických služieb či systému BRIS, ktorý prepája obchodné registre členských štátov Európskej únie.
Ide o porušenie GDPR?
Nový systém však po novom presne upravuje spôsob zverejňovania dokumentov a zavádza povinnosť ich bezodkladného zverejnenia. Ministerstvo preto tvrdí, že samotná existencia osobných údajov vo zverejnenom dokumente automaticky neznamená porušenie GDPR.
Zároveň však zdôrazňuje, že Obchodný register nemôže nad rámec zákona svojvoľne zverejňovať ďalšie údaje. Podľa rezortu bola ochrana osobných údajov zohľadnená už počas legislatívneho procesu a Úrad na ochranu osobných údajov SR voči navrhovanej úprave nevzniesol námietky.
Zdroj: SITA.sk - Verejnosť Obchodného registra nie je žiadnou novinkou, zdôrazňuje minister spravodlivosti Susko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) GDPR Minister spravodlivosti SR Obchodný register Osobné údaje
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