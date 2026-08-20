Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2026

Verejnosť Obchodného registra nie je žiadnou novinkou, zdôrazňuje minister spravodlivosti Susko


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) GDPR Minister spravodlivosti SR Obchodný register Osobné údaje

Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach. Verejnosť



Zdieľať
susko3 20.8.2026 (SITA.sk) - Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach.


Verejnosť Obchodného registra, či už išlo po starom o zbierku listín, alebo po novom o register dokumentov, nie je žiadnou novinkou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko. Zároveň pripomenul, že od roku 2003 je fungovanie registra a prístup k údajom upravený osobitným zákonom.

„Informácie o spoločnostiach, ich štatutároch a dokumentoch bolo možné získavať aj pred zavedením nových pravidiel,“ zdôraznil minister.

Spoločne musia fungovať tri veci


Ako ďalej povedal, európska smernica ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach.

„Je to dôležité najmä preto, aby každý, kto vstupuje do ochodeného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s obchodnou spoločnosťou, vedel, s kým koná, kto je oprávnený konať za danú spoločnosť a voči komu môže uplatňovať svoje práva,“ vysvetlil Susko. Verejnosť registra tak podľa neho chráni podnikateľov, ale aj spotrebiteľov a tretie osoby, a vytvára právnu istotu.

Transparentnosť, istota a ochrana osobných údajov musia podľa šéfa rezortu spravodlivosti fungovať spoločne. Rozsah dostupných údajov v novom zákone je pritom podľa neho absolútne rovnaký ako za pôvodnej právnej úpravy.

Prístup k citlivým údajom


„Z pohľadu a rozsahu dostupných údajov sa teda nič nezmenilo,“ doplnil Susko. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách.

Reforma však hneď po spustení vyvolala kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke Obchodného registra.

Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom, ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona a odmieta, že by Obchodný register svojvoľne zverejňoval osobné údaje.

Elektronické služby a systém BRIS


Podľa rezortu má zverejňovanie dokumentov od 17. augusta jasný zákonný základ v novom zákone o Obchodnom registri. Ten stanovuje, že dokument sa po uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom určeným spôsobom.

Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že spracúvanie osobných údajov má právny základ v GDPR, konkrétne v plnení zákonnej povinnosti. Rezort zároveň pripomína, že verejnosť Obchodného registra nie je novinkou.

Do zbierky listín bolo možné nahliadať aj v minulosti a dokumenty bolo možné získavať prostredníctvom elektronických služieb či systému BRIS, ktorý prepája obchodné registre členských štátov Európskej únie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ide o porušenie GDPR?


Nový systém však po novom presne upravuje spôsob zverejňovania dokumentov a zavádza povinnosť ich bezodkladného zverejnenia. Ministerstvo preto tvrdí, že samotná existencia osobných údajov vo zverejnenom dokumente automaticky neznamená porušenie GDPR.

Zároveň však zdôrazňuje, že Obchodný register nemôže nad rámec zákona svojvoľne zverejňovať ďalšie údaje. Podľa rezortu bola ochrana osobných údajov zohľadnená už počas legislatívneho procesu a Úrad na ochranu osobných údajov SR voči navrhovanej úprave nevzniesol námietky.


Zdroj: SITA.sk - Verejnosť Obchodného registra nie je žiadnou novinkou, zdôrazňuje minister spravodlivosti Susko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) GDPR Minister spravodlivosti SR Obchodný register Osobné údaje
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Policajti zadržali v rámci akcie Predsudok štyroch podozrivých z útoku na mladých Indov v Nitre

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 