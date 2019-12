Nezávislý panel expertov v Hongkongu nebude kontrolovať políciu

Šesť mesiacov od začiatku protivládnych protestov v Hongkongu sa v tejto finančnej metropole začala v nedeľu 8. decembra 2019 najväčšia demonštrácia za uplynulé týždne. Na snímke desaťtisíce ľudí sa vydali popoludní miestneho času z parku Victoria Park v centre mesta na protestný pochod. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 11. decembra (TASR) - Medzinárodný tím odborníkov, ktorého úlohou bolo posudzovať činnosť kontrolného orgánu hongkonskej polície v súvislosti so zákrokmi poriadkových síl voči demonštrantom počas protivládnych protestov, v stredu oznámil, že svoju úlohu ukončuje. Informovala o tom agentúra AFP.," uvádza sa vo vyhlásení jeho členov. Dôvodom je, že za posledný mesiac nenastal nijaký pokrok v rozhovoroch s Nezávislou komisiou pre sťažnosti na políciu (IPCC).Členovia IEP zopakovali kritické slová na adresu IPCC, ktorej činnosť mali zhodnotiť. Zásadné nedostatky boli podľa odborníkov z IEP zistené v oblasti právomocí či schopnosti viesť nezávislé vyšetrovanie.Medzinárodná skupina odborníkov IEP bola zriadená v septembri a predsedal jej Dennis O'Connor, ktorého britská vláda poverila zhodnotením postupu polície po výtržnostiach v Londýne v roku 2011. Jej ďalšími členmi boli súčasní alebo bývalí šéfovia policajných kontrolných orgánov z Kanady, Austrálie a Nového Zélandu a britský odborník na davové správanie.Nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície je jednou z kľúčových požiadaviek prodemokratických protestujúcich.Hongkong, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, zažíva protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová však v utorok pred cestou do Pekingu odmietla ďalšie ústupky hongkonskému prodemokratickému hnutiu - a to aj napriek jeho drvivému víťazstvu v novembrových komunálnych voľbách a nedávnemu pokojnému masovému pochodu.