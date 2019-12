Za nezávislosť Bougainville hlasovalo v referende 98 percent voličov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Port Moresby 11. decembra (TASR) - Až 98 percent voličov autonómneho regiónu Bougainville, ktorý je súčasťou Papuy-Novej Guiney (PNG), zahlasovalo v referende za nezávislosť. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov referenda, ktoré boli zverejnené v stredu, informovala agentúra AFP.Nezávislosť podporilo 176.928 ľudí a za možnosť zostať aj naďalej súčasťou Papuy-Novej Guiney hlasovalo 3043 ľudí, uviedol predseda referendovej komisie Bertie Ahern. Všetky strany vyzval, aby výsledky referenda uznali, pretože hlasovanie bolo podľa jeho slov dôležité pre mier, dejiny a budúcnosť tohto regiónu.Výsledok referenda však nie je záväzný, musia ho totiž ratifikovať zákonodarcovia v papuánskom parlamente. Hoci tam podľa AFP voči osamostatneniu existuje istá opozícia, vzhľadom na to, že zaň zahlasovala drvivá väčšina oprávnených voličov, vyvinie to na Papuu-Novú Guineu tlak, aby výsledky referenda uznala.Referendum je kľúčovou súčasťou mierovej dohody z roku 2001, ktorou sa ukončila brutálna občianska vojna. Konflikt si vyžiadal najmenej 15.000 mŕtvych, ktorí zahynuli na zhluku ostrovov východne od pevninskej PNG.Hlasovanie v referende sa začalo 23. novembra a trvalo dva týždne.