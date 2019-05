Neziskové organizácie: Koniec ťažby uhlia na hornej Nitre nie je známy

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Pavol Remiaš Foto: TASR- Pavol Remiaš

Bratislava 23. mája (TASR) – Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra prediskutovali obyvatelia regiónu na štyroch verejných stretnutiach v Handlovej, Novákoch, Prievidzi a Partizánskom. Aj po týchto stretnutiach chýbajú v akčnom pláne konkrétne informácie o konci ťažby či spaľovania uhlia. Poukázali na to vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Bratislave neziskové organizácie Greenpeace a Priatelia Zeme–CEPA. Zároveň vyzvali podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richarda Rašiho (Smer-SD), aby tento dátum do akčného plánu doplnil.Radek Kubala z Greenpeace Slovensko upozornil, že v akčnom pláne nie je priame vyjadrenie k budúcnosti projektu 12. ťažobného poľa v Novákoch a ani informácia o konkrétnom dátume konca spaľovania uhlia v elektrárňach a teplárňach, najmä v elektrárňach v Novákoch. Podľa Kubalu by mal ÚPVII do ďalšej verzie akčného plánu jasne napísať odmietnutie projektu 12. ťažobného poľa. Poukázal na to, že Ladislav Šimko, ktorý sa akčným plánom zaoberá na ÚPVII, v médiách vyhlásil, že" povedal Kubala.Organizácia Priatelia Zeme–CEPA poukazuje na to, že snahy o rôzne environmentálne opatrenia vytvárajú príležitosť získania ďalších dotácií pre súkromnú ťažobnú spoločnosť. Lýdia Kňazovičová z organizácie Priatelia Zeme–CEPA tvrdí, že odstraňovanie znečistenia budú financovať občania a nie firma, ktorá znečistenie spôsobila. Poukázala aj na to, že dotácie na výrobu energie na hornej Nitre dosiahli už takmer miliardu eur.povedala Kňazovičová.Greenpeace oceňuje, že zástupcovia vlády diskutovali s verejnosťou o tomto dokumente. Okrem toho ocenili, že v dokumente je v sekcii legislatívnych a systémových zmien požiadavka na odpis uhoľných zásob výhradného ložiska. Kubala tvrdí, že nerasty a iné podzemné bohatstvo vlastní štát, preto má právo rozhodovať, čo sa s týmito zásobami nerastov stane. Odpísanie zásob podľa jeho slov znamená, že štát nepovolí ťažobným firmám vyťažiť určité množstvo uhlia.