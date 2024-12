Neziskové organizácie poskytujú pomoc ľuďom v núdzi aj počas sviatkov – FOTO

Večera aj svätá omša

Posilnená terénna služba

Psychologická pomoc

24.12.2024 (SITA.sk) - Pre mnohých ľudí bez domova sú Vianoce časom, kedy sa prehlbuje pocit samoty a melanchólie. Depaul Slovensko, organizácia zameraná na pomoc týmto osobám, sa počas sviatočných dní zameriava na poskytovanie teplého jedla a útočiska.„Chceme im byť počas týchto dní bližšie, dopriať im sviatočné jedlo a byť tu pre nich aj prostredníctvom spoločného času, rozhovorov a malých darčekov," uviedli zástupcovia organizácie.Nocľaháreň sv. Vincenta bude otvorená aj počas dňa na Vianoce aj Nový rok, poskytujúc klientom možnosť zohriať sa v priestoroch vyzdobených vianočnými svetielkami a relaxovať pri vianočných filmoch. Útulok sv. Lujzy bude fungovať štyriadvadsať hodín denne bez zmien, pričom na Štedrý večer ponúkne spoločnú večeru a svätú omšu.Okrem toho sa Ošetrovňa sv. Alžbety a nízkoprahové denné centrum otvoria 24. decembra, kde Depaul tím podáva kapustnicu ľuďom na ulici. Počas dní po Vianociach a na Nový rok budú tieto priestory otvorené v popoludňajších hodinách.Depaul Slovensko okrem toho posilňuje terénnu službu v spolupráci s Mestskou políciou, ktorí pomáhajú ľuďom dostať sa do tepla.Klientov z Integračného programu bývania taktiež navštevujú intenzívnejšie sociálni pracovníci, ktorí sa snažia spríjemniť vianočný čas zdobením a pečením koláčov. Verejnosť sa môže do pomoci zapojiť viacerými spôsobmi, napríklad darovaním jedla, teplých vecí alebo symbolickou adopciou postele, čím podporujú sociálne služby Depaul Slovensko Rovnako aj občianske združenie Vagus sa snaží priniesť vianočnú atmosféru a podporu priamo do svojich služieb. Denné centrum Domec je otvorené aj počas sviatkov, s výnimkou 25. decembra.Centrum pripravuje vianočné obedy s tradičným menu a malým kultúrnym programom. „Počas niekoľkých dní za sebou to u nás vonia kapustnicou, sviatočným pečivom a pod stromčekom čakajú malé darčeky pre každého," uvádza OZ.Pre potreby psychickej pohody poskytujú aj psychologickú pomoc. Verejnosť je vítaná, aby pomohla prostredníctvom finančnej podpory na stránke zima.vagus.sk alebo jednoduchými prejavmi ľudskosti, ako je otázka o potrebe pomoci či ponuka teplého čaju.„Pomáhať je dôležité nielen počas sviatkov, ale aj celoročne. Naše služby fungujú každý deň v roku," dodáva centrum, ktoré poskytuje teplé jedlo, ošetrenie a odbornú pomoc pre ľudí v núdzi.