Mikloško: Rok 2025 bude veľmi neistý v Európe aj na Slovensku, vládna kríza bude pokračovať – VIDEO

24.12.2024 (SITA.sk) - Rok 2025 bude veľmi neistý v Európe, ako aj u nás doma na Slovensku, pretože vládna kríza bude pokračovať. Pre agentúru SITA to povedal poslanec parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) „Osobne si myslím, že vládna kríza bude pokračovať, pretože tu vidno, čo to znamená mať ucelené strany a SNS nie je ucelená strana, ale je pozliepaná zo všetkých možných odtieňov takzvanej národnej orientácie a stále tam vidno osobné záujmy. A čím viac sa budeme blížiť k voľbám, tým viac sa tieto strany budú chcieť presadiť, aby mohli ďalej pokračovať,“ myslí si.Pri pohľade na rok 2024 František Mikloško konštatuje, že čisto z pragmatického hľadiska sa dá povedať, že zákony v parlamente prechádzali, prijal sa rozpočet a rok sa zavŕšil podľa vôle a snaženia vládnej koalície. Na druhej strane sme podľa neho videli nestabilitu koalície a nevieme, aká budúcnosť nás čaká.„Už niekoľko mesiacov nie je obsadený post predsedu parlamentu, koalícia nie je schopná sa dohodnúť na tvorbe komisií pre kultúru, televíziu a rozhlas a podobne, svedčí to o obrovskom vnútornom napätí. Veľkú neistotu vnáša aj vojna na Ukrajine a správanie našej vlády,“ vymenoval Mikloško.Ako zdôraznil, Slovensko si nemôže dovoliť zaváhať o tom, že patrí do západnej civilizácie, kde má svoje miesto a svoje korene. Akékoľvek koketovanie s príklonom smerom na východ znamená pre nás absolútnu záhubu, prízvukuje.Čo sa týka prognóz pre rok 2025 v Európe, tak podľa Mikloška nemôžeme očakávať dobré správy. „Vidíme tie signály, predseda poľskej vlády hovorí, že kráčame do neznáma. Západné firmy hovoria, aby sa podniky pripravili aj na kritický scenár, ktorý môže súvisieť s vojnou. Čiže nie dobré správy stoja pred nami, a navyše, vojna na Ukrajine je proste zhubná, zostáva tam spálená zem, je to niečo hrozné,“ povedal Mikloško.Európa sa podľa neho chveje a v dejinách národa sú chvíle, keď národ musí ukázať, že je životaschopný, aby prežil a posunul sa ďalej. Politický matador Mikloško je presvedčený, že súčasná kríza môže pre Slovensko znamenať existenciálny posun.