Neziskovka Človek v ohrození spustila finančnú zbierku pre ľudí v Afganistane, ktorým sa nepodarilo odísť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlásila finančnú zbierku pre ľudí v Afganistane, ktorým sa nepodarilo krajinu opustiť. Pre agentúru SITA to uviedla Lenka Kačmárová z organizácie Človek v ohrození.Finančné príspevky budú prioritne určené na humanitárnu pomoc pre vnútorne vysídlených ľudí, teda tých, ktorí zo strachu o budúcnosť opustili svoje domovy.Podľa generálneho tajomníka OSN Antonio Guterresa každý tretí obyvateľ Afganistanu nevie, kedy bude môcť najbližšie jesť. Od prevzatia moci Talibanom ľudia v krajine každodenne strácajú prístup k tovarom a službám. Organizácia spojených národov (OSN) preto očakáva, že v priebehu jedného roka bude viac ako polovica detí do päť rokov podvyživená.Na prežitie šesťčlennej rodiny je mesačne nutná minimálna čiastka 150 eur. Človek v ohrození vyčlenil pre pomoc 10-tisíc eur z darov pravidelných prispievateľov a ďalších 8-tisíc z individuálnych darov.Peniaze organizácia prostredníctvom českej sesterskej organizácie Člověk v tísni odovzdá ľuďom v podobe humanitárnej pomoci ihneď, ako to situácia dovolí.Aktuálne totiž predstavitelia OSN a humanitárnych organizácii rokujú o podmienkach poskytovania pomoci s komisárom pre styk s humanitárnymi organizáciami, ktorý zastupuje Taliban. Prispieť môžu ľudia na stránke: https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-afganistan/.